بارندگی های خراسان جنوبی خسارت نداشت/ آماده باش ۹۴ تیم امدادی

سید ابوالحسن میرجلیلی در گفت و گو با مهر بیان کرد: به دنبال هشدار هواشناسی مبنی بر بارش رگباری باران، ۹۴ نیروی عملیاتی و امدادی در سطح شهرستانها برای رسیدگی به حوادث احتمالی در حالت آمادهباش قرار گرفتند.
وی ادامه داد: همچنین به فرمانداریها، دهیاریها و شهرداریها ابلاغ شد تا در راستای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، دیوارهای حفاظتی و کانالهای جمعآوری آب را مورد بررسی قرار دهند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: خوشبختانه بارندگیهای ۲۴ ساعت گذشته هیچ خسارت جانی و مالی به دنبال نداشت.
میرجلیلی با اشاره به ادامه فعالیت سامانه بارشی بیان کرد: از دامداران خواستاریم از اتراق و چرای دام در حاشیه رودخانههای فصلی پرهیز کنند.
وی خواستار پرهیز از سفرهای غیر ضروری شد و افزود: همچنین هم استانیها از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.
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