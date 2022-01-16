بارندگی های خراسان جنوبی خسارت نداشت/ آماده باش ۹۴ تیم امدادی

سید ابوالحسن میرجلیلی در گفت و گو با مهر بیان کرد: به دنبال هشدار هواشناسی مبنی بر بارش رگباری باران، ۹۴ نیروی عملیاتی و امدادی در سطح شهرستان‌ها برای رسیدگی به حوادث احتمالی در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

وی ادامه داد: همچنین به فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها ابلاغ شد تا در راستای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، دیوارهای حفاظتی و کانال‌های جمع‌آوری آب را مورد بررسی قرار دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: خوشبختانه بارندگی‌های ۲۴ ساعت گذشته هیچ خسارت جانی و مالی به دنبال نداشت.

میرجلیلی با اشاره به ادامه فعالیت سامانه بارشی بیان کرد: از دامداران خواستاریم از اتراق و چرای دام در حاشیه رودخانه‌های فصلی پرهیز کنند.

وی خواستار پرهیز از سفرهای غیر ضروری شد و افزود: همچنین هم استانی‌ها از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.