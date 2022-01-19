  1. استانها
  2. البرز
۲۹ دی ۱۴۰۰، ۲۳:۱۲

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز:

یک روز بدون فوتی کرونایی دیگر در البرز رقم خورد

یک روز بدون فوتی کرونایی دیگر در البرز رقم خورد

البرز - سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: در ۲۴ ساعت گذشته مورد فوت قطعی از بیمار کووید - ۱۹ در این استان ثبت نشده است.

شهرام صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعدادی با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۲۳ نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۴ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۲۱ نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت مورد فوت قطعی از بیمار کووید - ۱۹ در این استان ثبت نشده و مجموع جان‌باختگان همچنان ۶ هزار و ۴۹۶ نفر است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۸۱ هزار و ۶۲ نفر اعلام کرد و متذکر شد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۷۴ هزار و ۴۶۱ نفر از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.

کد مطلب 5404368

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها