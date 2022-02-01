۳۰۰ حافظ قرآن افتخار استان اردبیل هستند

حجت‌الاسلام عزیز صابر در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با تلاش فعالان حوزه قرآنی به ویژه اساتید و مربیان در سال‌های اخیر شاهد توسعه برنامه‌های آموزش قرائت و حفظ قرآن بودیم که با استقبال خانواده‌ها به ویژه گروه سنی نوجوانان و خردسالان روبه‌رو شده است.

وی از امیرمهدی بایرامی به عنوان نابغه قرآنی روشندل یاد کرد و گفت: این نابغه قرآنی در ۸ سالگی موفق به حفظ قرآن شده و با گذشت چندین سال حضور در مسابقات استانی، ملی و بین‌المللی را نیز تجربه کرده است.

مسئول دارالقرآن کریم تبلیغات اسلامی استان اردبیل همراهی خانواده‌ها را در استعدادیابی و پرورش کودکان توانمند در حفظ و قرائت قرآن کریم یادآور شد و تصریح کرد: بیش از ۴ هزار نفر در سال‌های اخیر در بحث قرائت، روخوانی و حفظ قرآن ورود پیدا کردند و تلاششان بر این است تا در این حوزه بتوانند به جایگاه‌های ممتاز ملی و بین‌المللی برسند.

حجت‌الاسلام صابری افزود: حفظ قرآن با همراهی خانواده‌ها و ترغیب و تشویق از سوی پدران و مادران می‌تواند زمینه‌ساز تربیت شایسته نسل فاخر انقلابی در تراز برتر جمهوری اسلامی ایران باشد.

مسئول دارالقرآن کریم تبلیغات اسلامی استان اردبیل خاطر نشان کرد: دارالقرآن سعی دارد تا در همه شهرستان‌های استان زمینه برگزاری دوره‌ها و تداوم فعالیت‌های آموزشی قرآنی را انجام داده و به تقویت نهضت ملی حفظ قرآن در کشور به شایستگی کمک کند.