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۱۲ بهمن ۱۴۰۰، ۲۱:۵۶

رئیس هلال احمر رودبار خبر داد؛

نجات جان ۲ مصدوم حادثه دیده در رودبار

نجات جان ۲ مصدوم حادثه دیده در رودبار

رودبار - رئیس جمعیت هلال احمر رودبار از امدادرسانی به دو مصدوم این شهرستان خبر داد و گفت: یکی از مصدومان دچار تروما گردن و دیگری بر اثر سقوط درخت دچار آسیب شده بودند.

علی احدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امدادگران جمعیت هلال احمر رودبار طی دو عملیات جداگانه دو مصدوم ۴۰ و ۴۲ ساله را در این شهرستان نجات دادند.

وی همچنین اضافه کرد: یکی از مصدومین بر اثر سقوط درخت بر روی وی در عمق جنگل‌های نصفی دچار سانحه شده بود که با امدادرسانی به موقع به مراکز درمانی انتقال یافت.

رئیس هلال احمر رودبار با تاکید بر سرعت عمل در اجرای عملیات امدادرسانی، گفت: مصدوم دیگر نیز به علت عارضه تروما گردن در یکی از معادن گنجه نیازمند مساعدت بود پس از ارائه اقدامات اولیه درمانی و انتقال و تحویل بیمارستان سلامت رستم آباد و همکاران اورژانس شد.

کد مطلب 5414806

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