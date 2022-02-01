نجات جان ۲ مصدوم حادثه دیده در رودبار

علی احدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امدادگران جمعیت هلال احمر رودبار طی دو عملیات جداگانه دو مصدوم ۴۰ و ۴۲ ساله را در این شهرستان نجات دادند.

وی همچنین اضافه کرد: یکی از مصدومین بر اثر سقوط درخت بر روی وی در عمق جنگل‌های نصفی دچار سانحه شده بود که با امدادرسانی به موقع به مراکز درمانی انتقال یافت.

رئیس هلال احمر رودبار با تاکید بر سرعت عمل در اجرای عملیات امدادرسانی، گفت: مصدوم دیگر نیز به علت عارضه تروما گردن در یکی از معادن گنجه نیازمند مساعدت بود پس از ارائه اقدامات اولیه درمانی و انتقال و تحویل بیمارستان سلامت رستم آباد و همکاران اورژانس شد.