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۱۵ بهمن ۱۴۰۰، ۱۱:۵۰

وزیر اطلاعات:

انقلاب اسلامی مایه دلگرمی مظلومان عالم است

انقلاب اسلامی مایه دلگرمی مظلومان عالم است

زاهدان- وزیر اطلاعات گفت: انقلاب اسلامی ایران مایه دلگرمی مظلومان عالم و خشم ابرقدرت‌های دنیا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان‌وبلوچستان، حجت‌االسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب در دیدار با امام جمعه زاهدان اظهار داشت: با وجود تلاش‌های فراوان دشمنان برای توطئه علیه انقلاب اسلامی، اقدامات آنها با سرشکستگی روبه رو شد و با وجود استفاده از تمام امکانات برای تحریم، امروز به شکست این فشارها اقرار می‌کنند.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد گروه‌های مختلف در مناطق اطراف ایران و تقویت تروریسم با کمک رژیم صهیونیستی برای مقابله با امنیت و پیشرفت کشور، افزود: با وجود همه این توطئه‌ها، سربلندی نظام اسلامی مدیون استقامت و حضور ملت از همه اقوام و مذاهب و ادیان در صحنه دفاع از میهن خودشان است.

وزیر اطلاعات با اشاره به روی کار آمدن دولت مردمی را باعث ایجاد بارقه امید در دل مردم دانست و اقدامات بزرگ دولت را در حوزه سلامت و مقابله با ویروس کرونا و همچنین روابط پایدار با همسایگان و کشورهای بزرگ دیگر برای شکستن انحصار تحریم گفت: اولویت مسؤولان باید رسیدگی مسائل اقتصادی و اجتماعی مردم در زیر سایه امنیت پایدار باشد.

کد مطلب 5416458

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