کریمیان در تیم ملی فوتسال ماندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود تغییراتی که در تیم ملی فوتسال ایران و در کادر فنی این تیم رخ داد، ابوالفضل کریمیان به عنوان سرپرست به کارش در این تیم ادامه خواهد داد.

کریمیان در زمان سرمربیگری سیدمحمد ناظم الشریعه به تیم ملی فوتسال اضافه شد و حتی با وجود کنار گذاشتن ناظم الشریعه، در کنار وحید شمسایی سرمربی جدید تیم ملی فعالیت خواهد کرد.

شمسایی در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: انتخاب سرپرست تیم ملی در اختیار فدراسیون است. ما باید با هم همراه باشیم. تا با هیچکس کار نکنم، او را قضاوت نمی‌کنم. اگر منِ شمسایی هم بد بودم، بعد از آنکه با من کار کردید قضاوتم کنید.

سرمربی تیم ملی فوتسال ادامه داد: همه باید در مسیر باشیم و کارمان را درست انجام بدهیم. ان شاءالله که در نهایت تیم ملی موفق باشد.