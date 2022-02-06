آغاز ثبت نام سفرهای زیارتی نوروزی از اواخر بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان گفت: اعزام زائران ایرانی به سوریه را از حدود یک ماه قبل به صورت محدود آغاز کرده‌ایم که با اقبال متقاضیان مواجه شده و در این مدت بیش از ۵۰۰ نفر از هموطنان عازم این سفر معنوی شده‌اند.

وی با اشاره به حمایت وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک ایران و سوریه در سفر اخیر به سوریه از ورود سایر شرکت‌های هواپیمایی برای انتقال و بازگشت زائران کشورمان گفت: با توجه به این مساعدت و انعقاد قراردادهای جدید با طرف‌های سوری در خصوص حمل و نقل و اسکان، موضوع اصلاح و کاهش قیمت‌های این سفر مدنظر قرار گرفت.

رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: در قراردادهای جدید اقامت ۳ شب به حدود ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و اقامت ۴ شب ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده که به ترتیب برای بسته‌های ۳ شب اقامت ۹۹۸ هزار تومان و برای ۴ شب بیش از ۱ میلیون تومان کاهش نرخ خواهیم داشت که این برنامه ریزی و اقدام با حفظ کیفیت و ارائه خدمات مطلوب و در خور شأن و منزلت زائران انجام می‌شود.

رشیدیان ادامه داد: این اصلاح قیمت در دور آتی اعزام‌ها اجرایی می‌شود و زائران با حفظ کیفیت و ارائه خدمات مطلوب و در خور شأن و در کمال امنیت، عزت، کرامت و سلامت عازم این سفر می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به پیش ثبت نام سفرهای سوریه اظهار کرد: تاکنون بیش از ۵ هزار نفر در این مرحله برای اعزام تا تاریخ ۲۵ اسفندماه نام نویسی کرده‌اند که این افراد برای ثبت نام نهایی به نزدیک ترین دفتر زیارتی محل سکونت خود معرفی می‌شوند.

رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: مرحله بعدی، پیش ثبت نام و نام نویسی برای اعزام‌های نوروزی سفرهای زیارتی سوریه و عتبات است که مقرر شده از ۳۰ بهمن ماه آغاز شود و اطلاع رسانی لازم در رابطه با شرایط پیش ثبت نام و اعزام‌های نوروزی اعلام خواهد شد.

رشیدیان همچنین در خصوص میزان پذیرش زائر برای سفرهای نوروزی عتبات عالیات و سوریه هم گفت: از طریق پیش ثبت نام به نوعی تعداد متقاضیان و ظرفیت سنجی‌های لازم انجام می‌شود و بعد از مشخص شدن ظرفیت‌ها، نحوه اعزام و هزینه‌ها اعلام خواهد شد همچنین تلاش بر آن است تا با تمهیدات اندیشیده شده قیمت‌ها را در این بازه زمانی مدیریت کرده و افزایش نرخی نداشته باشیم.

وی در ادامه افزود: با توجه به قراردادهایی که با دولت‌های عراق و سوریه و دست اندرکاران ذی ربط برای اعزام زائران منعقد شده است، کشور متبوع وظیفه تأمین امنیت و حفظ عزت و کرامت زائران را برعهده دارد و در بحث سلامت نیز با هماهنگی وزارت بهداشت و هلال احمر پروتکل‌های مربوط به زیارت و اعزام زائران تهیه شده و در اختیار کشورهای مقصد قرار داده‌ایم.

رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: این پروتکل‌ها در همه زمینه‌ها اعم از اعزام، تشرف به اماکن زیارتی، حمل و نقل، تغذیه، تدارکات، اسکان، بازگشت و.. می‌باشد و امید است با رعایت این تمهیدات مساله خاصی پیش نیاید.

وی همچنین در مورد کارت واکسیناسیون کرونا هم گفت: تمامی زائران موظفند کارت واکسیناسیون خود را از سامانه وزارت بهداشت دریافت و ارائه کنند ضمن آنکه داشتن تست منفی کرونا چه در زمان عزیمت و چه در زمان بازگشت الزامی است.

رئیس سازمان حج و زیارت در پایان بر رعایت تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی متقاضیان تاکید کرد و افزود: تمامی این افراد برای پیش ثبت نام و ثبت نام نهایی از سامانه‌های اعلام شده اقدام و از مراجعه حضوری به طور جدی پرهیز کنند.‌