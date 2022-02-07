تصرفات غیرقانونی حریم رودخانه شهرچایی ارومیه/دستگاه قضا ورود کرد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: رودخانه شهرچایی که از ارتفاعات ارومیه سرچمشه گرفته و از داخل شهر عبور می‌کند، یکی از مهمترین منابع آبی بخشی از مناطق روستایی این شهر به حساب می‌آید، قسمت‌هایی از این رودخانه در روستای توریستی بند مکانی مناسب برای گردشگران اورمیه‌ای و غیره می‌باشد. همچنین بخشی از رودخانه شهرچایی نیز با احداث پارکهای «گوللرباغی»، «الغدیر»، «ملت»، «ترافیک» و «ائللرباغی» علاوه بر زیباسازی حاشیه این رودخانه، باعث جلوگیری از سو استفاده برخی افراد جهت ساخت و سازهای غیر قانونی و تجاوز به حریم این رودخانه شده است.

با نگاهی به امتداد شهرچایی از ابتدای سد شهرچایی تا میدان آذربایجان خواهیم دید که در برخی نقاط ساخت و سازهای غیر قانونی و نامناسب انجام گرفته است، به طوری که حتی بعضی از شهروندان ساختمان خود را در لب مرز رودخانه احداث کرده‌اند که علاوه بر نوعی تجاوز به حریم طبیعت، امکان بروز خطراتی ناگوار در آینده را نیز می‌توان از هم اکنون پیش‌بینی کرد.

با وجود اینکه بارها این موضع در رسانه‌های مختلف گوشزد و پیگیری شده است، ولی با شاهد ساخت و سازهایی هستیم که هر شهروند ارومیه‌ای از خود می‌پرسد، چرا اجازه ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه‌ها به برخی‌ها داده می‌شود؟ چرا با متجاوزین و تخریب‌کنندگان طبیعت این باغ‌شهر زیبا برخورد قانونی انجام نمی‌شود؟

ورود دستگاه قضائی آذربایجان غربی به تصرفات و ساخت و سازهای شهرچایی ارومیه

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی صبح امروز دوشنبه با حضور در روستای بند از حریم رودخانه شهرچایی و تصرفات و ساخت و سازهای انجام گرفته بازدید کرد و در گفتگو با خبرنگاران در این زمینه گفت: جای بسی تأسف است که تعدادی فرصت طلب این گونه بستر و حریم رودخانه را تصرف کرده‌اند و باید هم این افراد و هم کسانی که مسئول محافظت و صیانت از این منابع و حریم عمومی را دارند پاسخگو باشند.

ناصر عتباتی هدف از این بازدید را اجرایی کردن تأکیدات و دستورات رئیس قوه در خصوص رفع هر گونه تصرف از بستر و حریم رودخانه‌ها و بررسی تصرفات و ساخت و سازهای غیرقانونی انجام شده توسط برخی افراد فرصت طلب در حریم و بستر رودخانه شهرچایی عنوان کرد.

وی با اشاره به اقدامات اخیر قوه قضائیه در رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه کرج و همچنین آزادسازی حریم دریاچه خبر در شهرهای شمالی و بیان اینکه این روند به کل کشور از جمله استان آذربایجان غربی هم تسری دارد، دستور ویژه ای مبنی بر بازدید و حضور متولیان و مسئولین ادارات مرتبط در اولین فرصت از حریم و بستر رودخانه شهرچایی ارومیه و پیگیری امور مربوط را صادر کرد.

عتباتی در حین این بازدید از روند اجرای احکام برخی ساخت و سازه‌های غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه در حاشیه روستای بند بازدید و با مجریان حکم هم صحبت و دستورات لازم را در خصوص ادامه عملیات اجرایی به را صادر کرد.

آغاز آزادسازی و رفع تصرف بستر رودخانه شهرچای ارومیه

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی گفت: آزادسازی و رفع تصرف بستر رودخانه شهرچای از متصرفان غیرقانونی با حضور مراجع قضائی و نیروی انتظامی در حال انجام است.

یاسر رهبردین با اشاره به برنامه آزادسازی مسیر حدود ۳۰ کیلومتری رودخانه و حریم و بستر این مسیر گفت: برخی افراد در گذشته ساخت و سازهایی را در حدود قانونی رودخانه انجام داده‌اند و با سو استفاده از عدم آگاهی مردم، امروز با قیمت‌های بسیاری این املاک و باغ‌ها را خرید و فروش می‌کنند.

وی افزود: پس از صدور اخطارهای لازم، آگهی قانونی و تعیین مهلت اعتراض به آن و عدم ارائه هر گونه اعتراضی، دستور قضائی لازم در اجرای قانون صادر و شرکت آب منطقه‌ای با پشتیبانی دادستان استان و نیروی انتظامی، رفع تصرفات بستر رودخانه را به مساحتی که مطالعه شده آغاز کرده است.

رهبر دین گفت: هدف از آزاد سازی تصرفات جلوگیری از بروز خسارات جانی و مالی در اثر سیلاب‌های احتمالی و همچنین تسهیل در انتقال جریان آب به دریاچه ارومیه بوده و ضمناً در صورت آزاد سازی بستر رودخانه شهرچای بیش از ۹ میلیون متر مکعب آب در مسیر سد شهرچای تا دریاچه ارومیه صرفه جویی می‌شود و نیز با توجه به تغییر رژیم و کیفیت بارش‌های استان از وقوع سیلاب و تبعات آتی آن در فصول بارندگی پیشگیری خواهد شد.

با توجه به اینکه رودخانه شهرچای ارومیه آب حیات این شهر به شمار می‌رود امید می‌رود این برخوردها تداوم داشته و در سالهای آتی شاهد بهبود وضعیت موجود در این منطقه باشیم.