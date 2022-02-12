تقویم فشرده تکواندو در سال ۲۰۲۲

به گزارش خبرنگار مهر، تکواندو جهان در دو سال گذشته به دلیل شیوع گسترده کرونا در سراسر دنیا تقریباً تعطیل بود و فدراسیون جهانی به برگزاری چند تورنمنت و برگزاری مسابقات آنلاین پومسه بسنده کند. البته در این بین رقابتهای انتخابی المپیک در دو قاره اروپا و آسیا، مسابقات قهرمانی قاره‌ای و بازی‌های المپیک برگزار شد.

اما WT بعد از برگزاری جلسه آنلاین شورای اجرایی و مشخص کردن میزبانی مکزیک در رقابتهای قهرمانی جهان، تقویم سال ۲۰۲۲ را منتشر کرد که برنامه‌های متنوع و متعددی در آن منظور شده است. این برنامه که در چهار ماه اول سال (میلادی) بیشتر به تورنمنت‌ها اختصاص دارد، از خردادماه (ژوئن) وارد مرحله سخت خود خواهد شد.

برگزاری چهار مرحله از رقابتهای گرندپری به میزبانی ایتالیا (۱۳-۱۵ خردادماه - رم)، فرانسه (۱۱-۱۳ شهریور- پاریس)، انگلستان (۲۹ مهر تا اول آبان - منچستر) و چین (۲۰ -۲۲ آذرماه - ووشی مرحله فینال) در تقویم فدراسیون جهانی منظور شده است. رقابتهای چالش گرندپری به میزبانی کره جنوبی (۱۹-۲۱ خردادماه- موجو)، بیست و پنجمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا به میزبانی کره جنوبی (۲-۷ تیرماه-پان چئون)، قهرمانی نونهالان و نوجوانان آسیا به میزبانی مغولستان (۲۴ - ۲۷ مردادماه - اولانباتور)، رقابتهای نونهالان (۶-۸ مرداد) و نوجوانان جهان (۱۱-۱۶ مرداماه) هر دو به میزبانی بلغارستان در صوفیه از دیگر برنامه‌های تدوین شده است.

به این برنامه‌ها بازی‌های کشورهای اسلامی، بازی‌های آسیایی، قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی جوانان نیز اضافه خواهد شد تا فشردگی برنامه‌ها و سختی کار دو چندان مشخص شود. این در حالیست که وزارت ورزش و جوانان تا کنون حکم هادی ساعی را به عنوان منتخب مجمع و رئیس فدراسیون تنفیذ نکرده است.