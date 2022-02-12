شماره ۲۲۵ ماهنامه فکه منتشر شد/چرا انقلاب کردیم؟

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۲۵ شماره ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی فکه با عنوان «چرا انقلاب کردیم؟» توسط مؤسسه فرهنگی هنری جنات فکه ویژه چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به‌تازگی منتشر شده و روی پیشخان مطبوعات آمده است.

این‌شماره از مجله مذکور، با عنوان معیاری برای انقلابی گری، جهاد؛ شروعی بر ماجرای یک انقلاب، بهمنی به نام انقلاب، عصای موسی، سفیر یا ابرجاسوس، آن روز ایران به استقبال امام آمد و ۴۲ گانه دولت‌های انقلاب در ۵۶ صفحه در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.

در بخشی از این ماهنامه می‌خوانیم:

‌«اکنون که دیگر جنگی در میان نیست که سربازی و جانبازی معیار دین داری باشد، چگونه می‌توان دین داران را از غیر آنها تشخیص داد؟»

این سوال را سال‌ها قبل، شهید سید مرتضی آوینی مطرح کرد؛ سوالی که این روزها یافتن پاسخ آن، چالش برانگیز و سخت است.

پاسخ این سوال، در واقع فرق بین انقلابی گری و انقلابی نمایی است که البته گاهی آن چنان در هم خلط می‌شود که ممکن است هر مخاطبی را در دام خاکستری اش اسیر کند.

انقلابی گری یعنی بی وقفه دنبال اصلاح امور بودن، دنبال افزایش کارآمدی، اعتبار و محبوبیت نظام بودن و انقلابی نمایی پروژه‌ای برای باج گیری، امتیاز گیری و حفظ موقعیت خود و رفقا است.

ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی فکه با شمارگان ۳۰۰۰ نسخه و قیمت ۱۸ هزار تومان به دو زبان فارسی و عربی منتشر شده است.