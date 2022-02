آشنایی با مسیر یادگیری و آموزش جنگو

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، جنگو یکی از محبوب‌ترین فریم ورک‌های پایتون است که مزایای زیادی دارد و در پروژه‌های بزرگ می‌تواند بسیاری از نیازمندی‌های برنامه نویسان را رفع کند. اما جنگو چیست؟ کاربردهای جنگو در پایتون چگونه است؟ در این مطلب قصد داریم به این سوالات پاسخ دهیم و مسیر آموزش جنگو را به شما معرفی کنیم و کمی هم در مورد استخدام برنامه نویس جنگو صحبت کنیم، تا انتها همراه این مطلب باشید.

فریم ورک جنگو چیست؟

جنگو یکی از فریم ورک‌های مبتنی بر وب و سطح بالا در پایتون است که مبتنی بر معماری (Model-View-Template) یا MVT می‌باشد. فریم ورک، مجموعه استانداردها و چارچوب‌هایی است که به برنامه نویسان در توسعه بهتر کدها کمک می‌کند. جنگو رایگان و منبع باز (Open Source) است، اسناد زیادی دارد و برای برنامه نویسان با تجربه، نقطه امنی در توسعه اپلیکیشن‌های مبتنی بر وب محسوب می‌شود.

این فریم ورک در سال ۲۰۰۳ و توسط یک تیم نرم افزاری فعال در حوزه پشتیبانی سایت‌های خبری توسعه یافت. این گروه با دسته بندی کدهای نوشته شده و استفاده از دیزاین پترن‌های مختلف، زمینه توسعه فریم ورک جنگو و معرفی آن را در سال ۲۰۰۵ فراهم کردند. جنگو تلاش می‌کند ساخت سایت را ساده کند و مشکلات تعامل با پایگاه داده‌ها را کاهش دهد. در این فریم ورک تلاش شده که همه اجزا در ارتباط با هم بوده و قابل استفاده مجدد باشند. اگر به آموزش برنامه نویسی علاقه‌مند هستید، جنگو می‌تواند گزینه جذابی برای شما باشد.

مزایای فریم‌ورک جنگو

زبان برنامه نویسی کامل

جنگو تقریباً امکان همه کارهایی را که ممکن است توسعه دهندگان بخواهند انجام دهند را فراهم می‌کند. از آنجا که هر آنچه شما نیاز دارید بخشی از یک “محصول” است، همه اینها به طور یکپارچه با هم کار می‌کنند و از اصول طراحی سازگار با هم پیروی می‌کنند و مستندات گسترده و به روز دارند.

همه منظوره

از جنگو می‌توان تقریباً برای ساختن هر نوع وب سایتی (از سیستم‌های مدیریت محتوا، طراحی پورتال و ویکی‌ها گرفته تا شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری و طراحی سایت ریسپانسیو) استفاده کرد. این برنامه می‌تواند با هر فریمورک سمت مشتری دیگری نظیر فریم ورک های php نیز کار کند و می‌تواند تقریباً در هر قالب (از جمله HTML، RSS، JSON، XML، PHP و غیره) محتوایی را ارائه دهد.

پشتیبانی از انواع کامپوننت‌ها

همچنین جنگو تقریباً برای هر عملکردی که بخواهید گزینه‌هایی را برای شما فراهم می‌کند. به عنوان مثال چندین پایگاه داده معروف، موتورهای templating و.. همچنین می‌توان در صورت لزوم از سایر مولفه‌های مورد نیاز نیز استفاده کرد.

امنیت

جنگو با ارائه یک فریمورک قدرتمند جهت محافظت خودکار از وب سایت طراحی شده است و به توسعه دهندگان کمک می‌کند تا از بسیاری از اشتباهات معمول امنیتی جلوگیری کنند. به عنوان مثال، جنگو یک روش ایمن برای مدیریت حساب‌های کاربری و رمزهای عبور کاربر، اجتناب از اشتباهات رایج مانند قرار دادن اطلاعات جلسه (Sessions) در کوکی‌ها و در جاهایی که آسیب پذیر می‌باشد یا ذخیره مستقیم رمزهای عبور به جای هش نمودن آنها و… فراهم می‌کند.

همچنین جنگو به طور پیش فرض از بسیاری از آسیب پذیری‌ها نیز محافظت می‌کند، از جمله تزریق SQL، برنامه نویسی بین سایت، جعل درخواست بین سایت و کلیک کردن و … .

مقیاس پذیر بودن

جنگو از معماری مبتنی بر مولفه “عدم اشتراک گذاری (shared-nothing)” استفاده می‌کند. بدین معنا که هر قسمت از معماری مستقل از قسمت‌های دیگر است و بنابراین می‌تواند در صورت لزوم جایگزین شده یا تغییر کند.

امکان گسترش منابع

وجود یک تفکیک واضح بین قسمت‌های مختلف به این معنی است که می‌تواند با افزودن سخت افزار در هر سطح، افزایش سرورهای ذخیره، سرورهای پایگاه داده یا سرورهای برنامه، امکان افزایش تعداد بازدیدکنندگان و در نتیجه افزایش رتبه سئو سایت را ایجاد کند. بسیاری از سایت‌های پرترافیک از جنگو استفاده کرده اند تا خواسته‌های آنها را برآورده کند (به عنوان مثال Instagram و Disqus و …)

قابلیت ارتقا و نگهداری

کد جنگو با استفاده از اصول و الگوهای طراحی نوشته می‌شود که ایجاد کد قابل نگهداری ساده برای طولانی مدت و قابل استفاده مجدد را فراهم می‌کند. همچنین جنگو از اصول DRY یا Don’t Repeat Yourself استفاده می‌کند بنابراین هیچ کپی غیرضروری وجود ندارد و میزان کدنویسی را کاهش می‌دهد. همچنین جنگو از فابلیت MVC نیز پشتیبانی می‌کند.

پشتیبانی از چندین سرور

جنگو به زبان پایتون نوشته شده است و در بسیاری از سیستم عامل‌ها اجرا می‌شود. این بدان معناست که شما به هیچ بستر سرور خاصی متکی نیستید و می‌توانید برنامه‌های خود را بر روی بسیاری از هاست‌ها اعم از هاست لینوکس، سرورهای اختصاصی و مجازی، هاست ویندوز و Mac OS X اجرا کنید. بعلاوه، جنگو توسط بسیاری از ارائه دهندگان خدمات میزبانی وب، که اغلب زیرساخت‌های خاص و مستندات میزبانی سایت‌های جنگو دارند نظیر هاست پایتون نیز ارائه می‌شود.

پنل مدیریت

هنگام نصب برنامه، پنل مدیریت جنگو به طور خودکار نصب می‌شود. این باعث می‌شود که توسعه دهنده نیازی به ایجاد دستی پنل مدیریت نداشته باشد.

با استفاده از برنامه‌های شخص ثالث، کنسول مدیریت پیش فرض جنگو می‌تواند بهبود یافته و متناسب با نیازهای پروژه شما سازگار شود. همچنین، این فریمورک به شما این امکان را می‌دهد که رابط کاربری پنل مدیریت پیش فرض را سفارشی کنید.

سئو

کدی که در پایتون نوشته شده حتی برای افراد غیر حرفه‌ای نیز قابل خواندن و درک است. این یکی از عواملی است که باعث می‌شود برنامه‌های وب پایتون، سازگار با مبانی سئو (SEO Friendly) باشند. جنگو URL‌های معنایی بر اساس عنوان و محتوای صفحه سایت تولید می‌کند. همچنین برنامه‌های جنگو سایر ویژگی‌های بهینه سازی موتور جستجو را نیز به راحتی پیاده سازی می‌کنند.

کاربرد جنگو چیست؟

دو استراتژی مهم در جنگو قابلیت توسعه سریع و فلسفه دوباره انجامش نده (Do not Repeat Yourself) هستند. توسعه سریع به این معنی است که می‌توان چند بخش از پروژه را به طور همزمان انجام داد و فلسفه DRY به منظور استفاده مجدد از کدها و کاهش حجم کدهای تکراری است.

این فریم ورک پیوسته درحال به روزرسانی است و پکیج‌های خود را در اختیار کاربران قرار می‌دهد تا تجربه خوبی در استفاده از جنگو داشته باشند و از تغییرات آن اذیت نشوند. جنگو ساختاری منعطف و البته سنگین دارد و با اینکه در انواع پروژه‌ها قابل استفاده است اما بیشتر مناسب پروژه‌هایی است که قصد توسعه و گسترش دارند. بنابراین برای پروژه‌هایی که موقت و کوچک هستند ممکن است استفاده از جنگو بهینه نباشد. بسیاری از اپلیکیشن‌های مطرح جهان مانند اینستاگرام، پینترست، یوتیوب و غیره بر پایه این فریم ورک طراحی شده اند.

پیش نیازهای لازم برای یادگیری جنگو چیست؟

برای استفاده از فریم ورک جنگو به آشنایی با زبان پایتون و توابع آن نیاز دارید. همچنین آشنایی با مواردی مانند:

ساختار ذخیره داده‌ها در پایتون مانند Tuple، List و غیره.

مفاهیم برنامه نویسی شی گرا

REST APIs و JSON

مدیریت پایگاه داده و دستورات SQL

برای یادگیری جنگو ضروری است. پایتون در حوزه‌های مختلف تکنولوژی کاربردهای فراوانی دارد و یادگیری فریم ورک قدرتمندی مانند جنگو، می‌تواند موقعیت‌های شغلی فراوانی برای شما فراهم کند. برای شروع یادگیری جنگو و یا بررسی فرصت‌های شغلی این حوزه، کافی است به کوئرا مراجعه بفرمایید.

