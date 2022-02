اکران آنلاین انیمیشن ایرانی «یکدیگر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن کوتاه «یکدیگر» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سارا طبیب‌زاده پس از پخش بین‌المللی خود از ۱۴ فوریه مصادف با ۲۵ بهمن در کانال استف‌پیکس سایت ویمئو به صورت رایگان قرار گرفته و تا کنون توسط نزدیک به ۵۰ هزار کاربر تماشا شده است.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «یحیی در پی لایه‌ گمگشده‌ خود است. او برای رسیدن به این مقصود باید از دست دادن را تجربه کند.»

سارا طبیب‌زاده دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته انیمیشن از دانشگاه تربیت مدرس بوده و پیش از این فعالیت‌های دیگری در حوزه‌ انیمیشن داشته است که از جمله آن‌ها می‌توان به انیمیشن دیگری با عنوان «خانوم گل میخکی» اشاره کرد.

انیمیشن کوتاه «یکدیگر» پیش از این در جشنواره‌های مختلفی حضور داشته است که از آن جمله می‌توان به حضور در بیستمین جشنواره بین‌الملل کِری (Kerry International Film Festival)، دوازدهمین جشنواره انیمیشن اسپارک انگلستان (SPARK Animation Festival – ۲۰۲۰ – UK)، هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «IN THE PALACE» بلغارستان (IN THE PALACE International Short Film Festival – ۲۰۲۰ – Bulgaria – Oscar Qualifying)، بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم جونیور استکلهلم (Stockholm International Film Festival Junior – ۲۰۲۱ Sweden) اشاره کرد.

همچنین پیش از این، انیمیشن «یکدیگر» در جشنواره دو سالانه انیمیشن؛ جشنواره جهانی فیلم فجر و جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران به نمایش درآمده است.

از دیگر عوامل این انیمیشن می‌توان به نویسنده: نادر رضاییان، تهیه‌کنندگان اجرایی: ندا حیدری، محمدرضا خدامی، تدوین: بهرام عمرانی، موسیقی: پیمان یزدانیان، طراحی و ترکیب صدا: انسیه ملکی اشاره کرد.

پخش بین‌المللی انیمیشن «یکدیگر» به عهده مجموعه The GlobeCSF است.