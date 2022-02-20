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۱ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۵۲

رئیس پلیس فتا کرمانشاه خبر داد؛

دستگیری عامل ترویج شرارت و خشونت در فضای مجازی در کرمانشاه

دستگیری عامل ترویج شرارت و خشونت در فضای مجازی در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه از دستگیری عامل ترویج شرارت و خشونت در فضای مجازی در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی کسانی اظهار کرد: پس از رصد و پایش شبانه‌روزی فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا کرمانشاه صفحه‌ای در یکی از شبکه‌های اجتماعی با بیش از ۶۰ هزار دنبال کننده مشاهده شد که گرداننده آن با توهین و فحاشی و به کار بردن الفاظ رکیک با قدرت‌نمایی اقدام به ترویج خشونت و هنجارشکنی می‌کرد.

وی افزود: در همین راستا و به جهت جلوگیری از اشاعه فحشاء و ترویج شرارت در فضای مجازی پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی مالک صفحه اینستاگرام شده و در عملیاتی غافلگیرانه پس از هماهنگی با مراجع قضائی وی دستگیر کردند.

عباسی کسانی بیان کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی‌ها علت انتشار فیلم‌های خشونت بار را جذب مخاطب و بالا بردن تعداد دنبال کننده‌های خود اعلام کرد.

وی تاکید کرد: امنیت و آسایش شهروندان در فضای مجازی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های پلیس فتا است و قدرت‌نمایی، خشونت‌طلبی، هنجارشکنی، فحاشی و به کار بردن الفاظ رکیک در فضای مجازی یکی از مصادیق برهم خوردن آسایش و امنیت شهروندان بوده که همکاران ما با قاطعیت و به‌صورت ویژه با این قبیل هنجارشکنی‌ها برخورد خواهند کرد.

کد مطلب 5429263

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