دستگیری عامل ترویج شرارت و خشونت در فضای مجازی در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی کسانی اظهار کرد: پس از رصد و پایش شبانهروزی فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا کرمانشاه صفحهای در یکی از شبکههای اجتماعی با بیش از ۶۰ هزار دنبال کننده مشاهده شد که گرداننده آن با توهین و فحاشی و به کار بردن الفاظ رکیک با قدرتنمایی اقدام به ترویج خشونت و هنجارشکنی میکرد.
وی افزود: در همین راستا و به جهت جلوگیری از اشاعه فحشاء و ترویج شرارت در فضای مجازی پیگیری موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی مالک صفحه اینستاگرام شده و در عملیاتی غافلگیرانه پس از هماهنگی با مراجع قضائی وی دستگیر کردند.
عباسی کسانی بیان کرد: متهم دستگیر شده در بازجوییها علت انتشار فیلمهای خشونت بار را جذب مخاطب و بالا بردن تعداد دنبال کنندههای خود اعلام کرد.
وی تاکید کرد: امنیت و آسایش شهروندان در فضای مجازی یکی از مهمترین اولویتهای پلیس فتا است و قدرتنمایی، خشونتطلبی، هنجارشکنی، فحاشی و به کار بردن الفاظ رکیک در فضای مجازی یکی از مصادیق برهم خوردن آسایش و امنیت شهروندان بوده که همکاران ما با قاطعیت و بهصورت ویژه با این قبیل هنجارشکنیها برخورد خواهند کرد.
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