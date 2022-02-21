به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی صبح دوشنبه در دیدار با سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان و همچنین رئیس سازمان صمت به میزبانی دفتر خود در سمنان به مسائل معیشتی و اقتصادی مردم اشاره کرد و تاکید داشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی به خصوص در سال‌های اخیر تاکید دارند باید این دو مقوله مهم مد نظر مسئولان باشد.

وی با بیان اینکه پشتیبانی و مانع‌زدایی در شعار سال تاکید شده و لذا نشان از اهمیت این دو مقوله مهم دارد، افزود: رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی اهمیت دارد چرا که با تحقق آن منتج به رونق اقتصادی و رفاه و معیشت عموم می‌شود.

امام جمعه سمنان تاکید کرد: اقدامات و برنامه‌های بخش صنعت در خصوص رفع موانع تولید و پشتیبانی‌ها عملی و عینی باشد و به حرف محصور نشود تا مردم نیز شاهد تلاش مسئولان ذی ربط باشند.

مطیعی همچنین خواستار حمایت بیشتر و سریع‌تر از تولید در استان سمنان شد و گفت: راهکارهای رفع موانع فعالیت سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه اقتصادی سریع‌تر عملیاتی شود.

وی افزود: هر زمان نیاز به حضور مسئولان ارشد استانی حتی نماینده ولی فقیه در استان و در راستای کمک به صنایع، رفع مشکلات تولید و انتقال مسائل باشد، به طور حتم حاضر به کمک خواهند بود.

محمد رضا باقری سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان نیز در این دیدار با بیان اینکه تأمین آب برای بخش صنعت و توسعه سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان از اولویت‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان است، ابراز کرد: برای رفع موانع تولید باید سخنان فعالان اقتصادی بخش خصوصی را شنید لذا در این راستا، بازدیدها و نشست با مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی به صورت مستمر انجام می‌شود.