افزایش ناچیز عیدی بازنشستگان/ آرزوی کرونایی در آستانه سال نو

علی دهقان کیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پرداخت عیدی به بازنشستگان و مستمری بگیران گفت: قرار است جلسه‌ای در این خصوص برگزار و اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مستمری‌ها و زمان دقیق واریز مشخص شود.

علی دهقان کیا گفت: سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان عیدی برای بازنشستگان در نظر گرفته شد که امسال این رقم بسیار کم افزایش یافته و به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است که البته ۴۰۰ هزار تومان به ازای همسر و ۱۵۰ هزار تومان نیز برای هر فرزند تحت تکفل به این مبلغ اضافه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در حال سه میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، گفت: به اغلب بازنشستگان همان یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اختصاص پیدا می‌کند، چرا که بسیاری از آنها بازمانده، مستمری بگیر و تنها هستند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تهران تصریح کرد: سال گذشته علاوه بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیز برای همسان سازی به بازنشستگان پرداخت شد و امسال نیز با توجه به وضعیت معیشتی مردم قصد داریم رایزنی‌های لازم را برای اختصاص حداقل همان میزان سال قبل انجام دهیم که امیدواریم به نتیجه برسد.

دهقان کیا اظهار داشت: مبلغ عیدی که امسال در نظر گرفته شده پاسخگوی هیچیک از نیازهای بازنشستگان و خانواده آنها نیست به طوری که این افراد آرزو می‌کنند شدت کرونا بیشتر شود تا در عید هیچ رفت و آمدی انجام نشود و آنها خجالت زده فرزندان و خانواده خود نشوند.

وی گفت: از دولت انتظار داشتیم برای بازنشستگان متفاوت و بیشتر از کارمندان مبلغ عیدی در نظر گرفته شود، چرا که حقوق آنها بسیار ناچیز است اما متأسفانه اینگونه نشد.