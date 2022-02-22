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۳ اسفند ۱۴۰۰، ۲۳:۰۸

مدیر شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر:

۶ پزشک متخصص در پیرانشهر جذب شدند

۶ پزشک متخصص در پیرانشهر جذب شدند

ارومیه -مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهرگفت: شش پزشک متخصص در بخشهای مختلف به جمع پزشکان حاضر در این شهرستان افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کاسیان زاده در این زمینه افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته و همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان، شش پزشک متخصص شامل رادیولوژی، بیهوشی، اطفال، داخلی، قلب و پوست به پزشکان متخصص حاضر در این شهرستان اضافه شدند که با جذب این شش پزشک تعداد متخصصان شهرستان به ۲۹ پزشک افزایش یافت.

وی گفت: تلاش می‌شود با پیگیری‌های لازم، پزشکان متخصص و مجرب، برای خدمات سلامت به همشهریان در شهرستان به کارگیری شوند تا از مراجعه همشهریان به شهرستان‌های دیگر کاسته شود.

کاسیان زاده افزود: آماده سازی بیمارستان ۸۵ تختخوابی جدید این شهرستان به عنوان بزرگترین پروژه سلامت در مراحل پایانی و آماده افتتاح قرار دارد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر اضافه کرد: ٥٠ درصد تجهیزات این بیمارستان فراهم شده و رایزنی‌ها برای اختصاص ٥٠ درصد باقیمانده نیز در حال پیگیری پیگیری است که با افتتاح آن گام مهمی برای توسعه زیرساخت‌های درمانی شهرستان برداشته خواهد شد.

کد مطلب 5431301

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