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۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۵۱

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی خبر داد؛

استخدام ۸۶۸ نیروی جدید در آموزش و پرورش استثنایی

استخدام ۸۶۸ نیروی جدید در آموزش و پرورش استثنایی

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی از استخدام ۸۶۸ نیروی جدید در آموزش و پرورش استثنایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حمید طریفی حسینی اظهار کرد: در آزمون استخدامی پیش رو وزارت آموزش و پرورش ۸۶۸ نیرو سهم آموزش و پرورش استثنایی است.

وی افزود: بیشترین سهمیه استخدام آموزش و پرورش استثنایی به ترتیب برای استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی است و کمترین سهمیه استخدام آموزش و پرورش استثنایی به ترتیب برای استان‌های ایلام، اردبیل و سمنان است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با دعوت از جوانان متعهد و انقلابی که در رشته روانشناسی و علوم تربیتی تحصیل کرده اند و می‌توانند متقاضی شغل آموزگار استثنایی باشند، گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان سنجش در این آزمون ثبت نام کنند.

کد مطلب 5431543
علی قدمی

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