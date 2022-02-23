استخدام ۸۶۸ نیروی جدید در آموزش و پرورش استثنایی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حمید طریفی حسینی اظهار کرد: در آزمون استخدامی پیش رو وزارت آموزش و پرورش ۸۶۸ نیرو سهم آموزش و پرورش استثنایی است.
وی افزود: بیشترین سهمیه استخدام آموزش و پرورش استثنایی به ترتیب برای استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی است و کمترین سهمیه استخدام آموزش و پرورش استثنایی به ترتیب برای استانهای ایلام، اردبیل و سمنان است.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با دعوت از جوانان متعهد و انقلابی که در رشته روانشناسی و علوم تربیتی تحصیل کرده اند و میتوانند متقاضی شغل آموزگار استثنایی باشند، گفت: علاقهمندان میتوانند با مراجعه به پورتال سازمان سنجش در این آزمون ثبت نام کنند.
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