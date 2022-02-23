نیازمند ارزیابی درست از وضعیت موجود در جامعه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی انتظاری روز چهارشنبه در چهارمین کنگره آنلاین بین المللی و سی و ششمین همایش مددکاری اجتماعی در ایران به مناسبت روزهای ملی و جهانی مددکاری اجتماعی با موضوع مددکاری اجتماعی و ادغام اجتماعی در سخنرانی خود با عنوان ادغام اجتماعی و همبستگی اجتماعی افزود: برخی واقعیت‌ها نشان از عدم موفقیت ما در کشور در حوزه کنترل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد.

وی اضافه کرد: ادغام اجتماعی فرایندی است که طی آن افراد مختلف در اجتماع در فرایند تصمیم گیری های مختلف مرتبط با جامعه مشارکت دارند.

وی ادامه داد: اتفاقات مختلف در عرصه‌های گوناگون نشان می‌دهد که در کار خود در حوزه آسیب‌های اجتماعی موفق نبوده ایم. یکی از مهم‌ترین اشتباهات رویکرد مبتنی بر جزئی نگری و روانشناختی است که مواجهه‌های مختلف در جامعه وجود دارد، زمانی که گفتمان علوم اجتماعی ضعیف باشد، کاری در خصوص جریان‌های اجتماعی موجود در جامعه صورت نداده ایم.

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اینکه رخدادهای بزرگ اجتماعی که منجر به آسیب‌های اجتماعی شود را در نظر نگیریم و بعد از آن به دنبال ادغام اجتماعی باشیم، درست نیست.

انتظاری بیان داشت: در شرایط امروز که ناشی از تصمیم گیری های نادرست در خصوص الگوهای مردمی منجر به شکل گیری جامعه‌ای با رویه‌های شبه مدرن شده است. سیستم مدیریت شهری محله‌ها را تبدیل به محله‌های اختصاصی برای اغنیا و فقرا تبدیل کرده است و حال به دنبال ادغام در جامعه هستیم.

وی گفت: باید از رویکرد روانشناختی صرف به هژمونی کردن علوم اجتماعی حرکت کنیم و مردمی کردن مهم‌ترین استراتژی در این حوزه است که زمینه‌های آن در فرهنگ ما وجود داشته است و از طرف دیگر باید با الگوهای شبه مدرن مقابله کنیم و به آنها توجه خاص داشته باشیم.

وی اضافه کرد: باید محله‌های متشکل از اقشار مختلف را احیا کنیم و در این حوزه می‌بایست به قدیم برگردیم.