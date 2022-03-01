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۱۰ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۰۹

هنرمند چهارمحال و بختیاری مطرح کرد؛

معرفی ابعاد شخصیتی پیامبر(ص) با استفاده از ابزار هنر

معرفی ابعاد شخصیتی پیامبر(ص) با استفاده از ابزار هنر

شهرکرد- هنرمند چهارمحال و بختیاری بابیان اینکه معرفی ابعاد شخصیتی پیامبر اکرم(ص) وظیفه همگان است، گفت: باید از ابزار هنر برای انجام این مهم استفاده شود.

سجاد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه با استفاده از ابزار هنر می‌توان تأثیر بسزایی در ترویج فرهنگ اسلامی و دینی داشت، اظهار کرد: اسلام دین کاملی است که برای تمام مراحل زندگی انسان برنامه دارد.

وی با اشاره به اینکه پیامبر اکرم (ص) یک الگوی کامل برای افراد جامعه است، عنوان کرد: برای معرفی ابعاد شخصیتی پیامبر (ص) می‌توان از ابزار هنر استفاده کرد.

هنرمند چهارمحال و بختیاری ظلم ستیزی، امانت داری، مهربانی، صلح جویی و برقراری عدالت را از جمله ویژگی‌های پیامبر (ص) دانست و افزود: با پیروی از پیامبر اکرم (ص) و سر مشق قرار دادن ایشان به عنوان الگو در زندگی فردی و اجتماعی می‌توان به سعادت و کمال دست یافت.

احمدی ساده زیستی را یکی از ویژگی‌های بارز پیامبر (ص) عنوان کرد و گفت: اهالی رسانه و هنرمندان می‌توانند با تصویر کشیدن این ویژگی‌ها تأثیر بسزایی در ترویج فرهنگ اسلامی در جامعه داشته باشند.

وی با بیان اینکه رسالت هنر و هنرمند سمت و سو دادن انسان به سوی کمال و رشد است، تصریح کرد: هنر اگر با ایمان همراه باشد کلید فهم زندگی خواهد بود.

هنرمند چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه هنرمند باید در قبال ارزش‌های دینی و اخلاقی تعهد داشته باشد، مطرح کرد: هنرمند مؤثر می‌تواند با اثر هنری که خلق می‌کند بر جامعه تأثیر بگذارد و از این طریق در راه رسیدن به اهداف انقلاب و اسلام قدم بردارد.

احمدی ادامه داد: هنر ابزاری کارآمد و مؤثر برای ترویج و تبلیغ اندیشه‌ها در جامعه است که باید از آن به بهترین نحو ممکن استفاده کرد.

وی اظهار کرد: برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات هنری می‌تواند یک مشوق برای حضور بیش از پیش هنرمندان در این عرصه باشد.

کد مطلب 5436278

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