۸ هدف علمی در حوزه سلول بنیادی ترسیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تفاهم نامه همکاری علمی بین «پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری» و «ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی» با هدف گذاری های جدید علمی منعقد شد.

در این جلسه، دکتر حمیدیه دبیر ستادتوسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر محمدی رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری حضور داشتند.

در این تفاهم نامه ۸ هدف علمی مشترک جهت تداوم و تقویت همکاری های طرفین هدف گذاری شد. «حمایت از اجرای طرح‌های مرز دانشی و فناوری مشترک مصوب طرفین»،« توسعه همکاری‌های علمی و فناوری از طریق برگزاری همایش های علمی و تخصصی حوزه ژن‌درمانی» ،« بهره مند شدن از امکانات طرفین در زمینه های آموزشی پژوهشی فناوری و همکاریهای علمی بین المللی

۴- بهره‌مندی از تجارب و امکانات طرفین در توسعه دانش فنی و انتقال فناوری»، « همکاری به منظور جذب اعتبارات مالی طرح‌های مرز دانش و فناوری مشترک از منابع داخلی و خارجی و تجاری‌سازی دستاوردها »، «حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکترا در موضوعات مورد توافق»، «حمایت از بهره‌مندی از دوره های پسا دکترا در پروژه‌های محصول محور»، «استفاده از توانایی‌های بخش خصوصی در راستای اهداف تفاهم نامه» از جمله هشت هدف علمی تعیین شده در این تفاهم نامه هستند.

در حاشیه این نشست تازه های علم ژن درمانی، سلول‌های بنیادی و سلول درمانی و محصولات و فناوری های تولید شده در سطح جهانی توسط شرکت‌های خارجی و درمان بیماری های خاص و عدم حصول نتیجه و تجاری نشدن برخی طرح های مشترک طرفین و نقاط ضعف موارد پژوهشی مشترک در هفت سال همکاری پیشین پژوهشگاه ژنتیک و ستاد سلول های بنیادی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در انتهای این نشست تاکید شد، کارگروهی تخصصی جهت پیگیری اجرایی شدن مفاد تفاهم و عملی شدن اهداف علمی از طرف ستاد سلول های بنیادی و پژوهشگاه ژنتیک تشکیل شود.