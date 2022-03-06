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۱۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۲۲

توسط نشر داسای:

کتاب «ریشه در خاک» منتشر شد/ ماجرای زنی که تسلیم نشد

کتاب «ریشه در خاک» منتشر شد/ ماجرای زنی که تسلیم نشد

کتاب «ریشه در خاک» ( دفتر اول خان پری) نوشته لیلا محمدپور به تازگی توسط نشر داسای منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ریشه در خاک» (دفتر اول خان پری) نوشته لیلا محمدپور به تازگی توسط نشر داسای منتشر شد.

جلد اول این کتاب به زندگی زنی اصیل و بختیاری به نام «خان‌پری» می‌پردازد.

خان‌پری در اواخر هشت‌سالگی بنا بر رسم و رسومات غلط، ناخواسته با پسرعمویش اصلان که از مادری بی‌اصل و نسب بود ازدواج می‌کند، خود اصلان نیز مرد قمارباز و خطرناکی بود.او پس از یک دوره کوتاه زندگی مشترک و بعد از کشته شدن اصلان، با پسرعمه‌اش علی‌جان ازدواج می‌کند. ازدواجی که ماحصلش شش فرزند بود و دست بر روزگار محل آزمایش میزان صبرش در زندگی شد. این کتاب تماماً بر اساس اتفاقات واقعی است که در زندگی خان‌پری رخ داده و پرده از رمز حیات برمی‌دارد. وی در تمام طول عمر خود با رعایت حقوق شرعی و اجتماعی علی‌رغم زن بودن با عزمی مردانه به آهنگ همتی جانانه در راه حفظ و تحکیم خانواده از تمام وجودش مایه گذاشت و با وجود سختی‌های زندگی و رنج‌های فراوانی که کشید هرگز دچار سکون نشد و تا آخرین لحظات عمر باعزتش، برای زندگی جنگید و مهم‌ترین درس او برای همه‌ی دختران و زنان این مرز و بوم تسلیم شدن محض در برابر خواست حق و تسلیم نشدن در برابر طوفان‌های ناخواسته‌ی زندگی است. ریشه در خاک در واقع توصیف یک ماجرا نیست. بلکه در دل خود ماجراها دارد.

لیلا محمدپور فارغ‌التحصیل رشته روان‌شناسی عمومی است و کتاب ریشه در خاک دهمین و متفاوت‌ترین اثر وی در حوزه‌ نویسندگی است.

کتاب ریشه در خاک ۲۵۸ صفحه دارد و با قیمت ۱۲۰,۰۰۰ تومان توسط نشر داسای منتشر شده است.

کد مطلب 5439920

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