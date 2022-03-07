اولیانوف با گروسی در وین دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» مذاکره کننده ارشد روسیه در مذاکرات وین از دیدارش با «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد.

وی در همین رابطه در توییتی که منتشر کرد، نوشت: صبح امروز با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی آقای رافائل گروسی دیدار کردم. درباره موضوع ایمنی و امنیت هسته‌ای در اوکراین و همچنین سفر موفقیت آمیز گروسی به ایران در روز شنبه گفتگو کردیم.

اولیانوف پیشتر نیز سفر رافائل گروسی به ایران را بسیار موفقیت آمیز خوانده بود.

وی در پیامش در این رابطه نوشته بود: دو طرف روی برداشتن گام‌های ملموس در راستای حل و فصلِ باقی مانده مسائل مهم پادمانی، در یک بازه زمانی معقول، توافق کردند. دستاورد بزرگی است!

گفتنی است که ایران با ابتکارات بدیع خود که در طول مذاکرات به نمایش گذاشته است، در پیشرفت مذاکرات نقشی اساسی داشته و اکنون این طرف آمریکایی است که باید تصمیم نهایی را برای رسیدن به توافق بگیرد.