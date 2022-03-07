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۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۷:۱۴

هاکی روی یخ جهان - قرقیزستان

درخشش در اولین حضور/هاکی روی یخ ایران نایب قهرمان«ویژن ۴»جهان شد

درخشش در اولین حضور/هاکی روی یخ ایران نایب قهرمان«ویژن ۴»جهان شد

ملی پوشان هاکی روی یخ کشورمان با شکست تیم ملی مالزی در چهارمین دیدار عنوان نایب قهرمانی دنیا در دیویژن ۴ مسابقات جهانی را ازآن خود کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابتهای هاکی روی یخ قهرمانی جهان در دیویژن ۴ و در پنجمین روز مسابقات دقایقی پیش ملی پوشان کشورمان در چهارمین دیدار خود به مصاف تیم ملی قدرتمند مالزی رفتند و موفق شدند با شکست این تیم باسابقه آسیایی نقره ای شوند.

ملی پوشان کشورمان با شکست ۷ بر ۳ مالزی ضمن کسب مدال نقره این دوره از رقابتها بر سکوی نایب قهرمانی دیویژن ۴ جهان ایستادند.

تیم ملی کشورمان که اولین حضورش در رقابتهای جهانی را تجربه می کند در سه دیدار پیشین خود ابتدا مغلوب تیم میزبان شد و سپس تیمهای سنگاپور و کویت را از پیش رو برداشت.

فرزاد هوشی دری، فرشاد مقدسی، نیما مهربان، محسن آقامحمدی، جلال کیهانفر، مازیار قربانی، آرمان بحری، متین قهارزاده، امین کره ای، محمد شیخ جعفری، دانیال باقری، امیر حیدری، عرشیا غفوری، عباس دهقانی، امیر مهدیون، دانیال ساروقی، مهبد عبداللهی، رضا پورهاشمی، اویس حسن زاده و علیرضا مهدوی ۲۰ بازیکن تیم ملی کشورمان در مسابقات جهانی قرقیزستان هستند که زیر نظر کاوه صدقی بعنوان سرمربی و برادران یوری و ولاد لومانیک از روسیه بعنوان مربیان تیم در مسابقات جهانی دیویژن ۴ حضور یافته اند.

کد مطلب 5441392

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