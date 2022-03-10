به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سعادتی در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان میانه بر لزوم پیگیری مسائل و مشکلات شهرستان از سوی دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با همراهی فرمانداری ویژه شهرستان تاکید کرد و از مسؤولان ادارات و بخشداری‌ها خواست تا در سریع‌ترین زمان طرح‌های اولویت دار خود را به ویژه در روستاهای فاقد دهیاری اعلام کنند تا از طریق مبادی استانی و کشوری پیگیری شود.

وی به نیاز بالای روستاها جهت ارائه خدمات به ویژه خدمات جدید اولویت دار اشاره کرد و افزود: بنا بر محدودیت اعتبارات مجبور به اولویت بندی طرح‌ها؛ تخصیص اعتبار عادلانه و رفع نیازهای اصلی هستیم که دستگاه‌های اجرایی و بخشداری‌ها باید به این مهم توجه کنند.

فرماندار ویژه میانه در ادامه به برخی طرح‌های نیمه تمام اولویت دار در سطح شهرستان با بدهی‌های معوقه اشاره کرد و از نمایندگان شهرستان و امور روستایی استانداری پیگیری تخصیص اعتبار اضافه بر اعتبار تخصیصی؛ طی سال آتی جهت پرداخت بدهی‌ها و اتمام طرح‌ها را خواستار شد.

سعادتی در پایان تاکید کرد: مسؤولین در اجرای طرح‌های خود؛ جدیت را سرلوحه کارهای خود قرار داده و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و چالش‌های اعتباری، کاهش هزینه‌های غیرضروری را در دستور کار خود قرار دهند.

وی همچنین از مدیران شهرستان خواست تا راهکارهای پیشنهادی خود را به منظور افزایش بهره وری منابع تخصیص یافته ارائه کنند.