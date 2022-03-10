پیکر شهید مدافع حرم وارد خوزستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز پنجشنبه با حضور جمعی از مردم مسئولان خوزستان و فعالان فرهنگی پیکر شهید کربلایی پور وارد اهواز شد و مورد استقبال قرار گرفت.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی جنایت صبح روز دوشنبه رژیم صهیونیستی در حمله موشکی به حومه شهر دمشق سوریه، پاسداران رشید مدافع حرم سرهنگ پاسدار احسان کربلایی پور و سرهنگ پاسدار مرتضی سعیدنژاد به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

در این اطلاعیه با تبریک و تسلیت شهادت این عزیزان به خانواده‌های معظم شهدا و آحاد پاسداران انقلاب اسلامی و مجاهدان فی سبیل الله تاکید شده است: بی شک رژیم صهیونیستی تاوان این جنایت را خواهد داد.