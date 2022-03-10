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۱۹ اسفند ۱۴۰۰، ۱۹:۴۸

پیکر شهید مدافع حرم وارد خوزستان شد

پیکر شهید مدافع حرم وارد خوزستان شد

اهواز- پیکر شهید مدافع حرم حاج «احسان کربلایی پور» از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید قاسم سلیمانی وارد اهواز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز پنجشنبه با حضور جمعی از مردم مسئولان خوزستان و فعالان فرهنگی پیکر شهید کربلایی پور وارد اهواز شد و مورد استقبال قرار گرفت.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی جنایت صبح روز دوشنبه رژیم صهیونیستی در حمله موشکی به حومه شهر دمشق سوریه، پاسداران رشید مدافع حرم سرهنگ پاسدار احسان کربلایی پور و سرهنگ پاسدار مرتضی سعیدنژاد به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

در این اطلاعیه با تبریک و تسلیت شهادت این عزیزان به خانواده‌های معظم شهدا و آحاد پاسداران انقلاب اسلامی و مجاهدان فی سبیل الله تاکید شده است: بی شک رژیم صهیونیستی تاوان این جنایت را خواهد داد.

کد مطلب 5443966

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