جشن «درخت دوستی» در یزد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی صداقت روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از برنامه‌های هفته درختکاری با اشاره به اینکه در طول هفته درختکاری از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد برنامه‌های متفاوت و خلاقانه‌ای طراحی و اجرا شده است، اظهار داشت: از روز یکشنبه 15 اسفند هر روز برنامه‌های متفاوتی از سوی سازمان و با همکاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، در راستای ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از محیط زیست برگزار شد.

وی بیان کرد: از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای هفته درختکاری،‌ جشن «درخت دوستی» است که ویژه درختکاری توسط پدربزرگان، مادربزرگان و نوه‌هایشان در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با بیان اینکه در این مراسم پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها به همراه نوه‌هایشان اقدام به غرس یک اصله نهال می‌کنند، گفت: با غرس هر نهال در این مراسم شناسنامه‌ای برای نهال تهیه و با ذکر نام غرس کننده و نوه‌هایشان، به آنها تحویل می‌شود.

صداقت تصریح کرد: همزمان با این مراسم که در آخرین روز هفته درختکاری در نظر گرفته شده، مراسم جشنی با همراهی جمعی از شهروندان و مسئولان برگزار می‌شود.

وی گفت: این جشن روز شنبه 21 اسفند و همزمان با آخرین روز هفته درختکاری از ساعت ۱۰ الی ۱۲در بوستان شهدا واقع در میدان امام رضا(ع) یزد برگزار می‌شود.