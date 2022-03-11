توان موشکی عامل بازدارنده در ایجاد امنیت پایدار ایران و منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد باقری در خطبه‌های نمازجمعه این هفته آستارا ضمن بیان فرازهایی از صلوات شعبانیه، دعاهایی را که از اهل بیت (ع) صادر شده و به ما رسیده‌اند را کلاس کامل درس معرفت شناسی و آشنایی با مبانی اساسی اعتقادی اسلام خواند و به اهمیت قرائت دعاها همراه با تفکر و تدبر توصیه کرد.

امام جمعه آستارا به دیدار روز گذشته اعضای مجلس خبرگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: اگر جهاد تبیین به درستی صورت نگیرد دنیامداران حتی دین را وسیله هوسرانی و شهوترانی خود قرار می‌دهند و با استفاده از دین به دنبال اهداف شوم خود می‌شود.

حجت الاسلام باقری با بیان اینکه امروز در میدان جنگ نرم در مقابل تحریف دشمن قرار داریم، ادامه داد: باید با ابزارهای به روز و دقیق و استفاده از ظرفیت‌های مختلف فضای مجازی به مقابله با دشمن برویم.

وی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال انکار واقعیت‌ها و ناکارآمد نشان دادن نظام جمهوری اسلامی است، اضافه کرد: وظیفه داریم که با تبیین و روشنگری حقیقت‌ها نقشه دشمن را خنثی کنیم.

امام جمعه آستارا با تبریک موفقیت نیروی هوا و فضای سپاه در ارسال ماهواره نور ۲ به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین به وسیله ماهواره بر قاصد آن را گام بلند جمهوری اسلامی به عنوان اولین کشور مسلمان فضایی عنوان کرد و افزود: در زمان پهلوی نیروهای نظامی تیر و کمان هم نمی‌توانستند بسازند اما امروز به لطف خدا فضا در تسخیر جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه توسعه توان موشکی به عنوان یک عامل بازدارنده بسیار مهم در ایجاد امنیت پایدار کشور و منطقه ما مطرح است، گفت: زمین برای آزمایش موشک‌های دوربرد ما کوچک است و اکنون برای سنجش برد موشک‌های خود وارد فضا شده‌ایم.

حجت الاسلام باقری داشتن ماهواره به جهت رصد دقیق اطلاعات و سنجش اوضاع را حق مسلم نظام جمهوری اسلامی دانست.

وی با قدردانی از استاندار گیلان در صدور حکم شهردار آستارا و آرزوی توفیق برای شهردار جدید و تحقق مطالبه خود پیش از اتمام سال، گفت: اکنون زمان کار و عمل است و همه اعضای شورای شهر به همراه شهردار برای عمران و آبادانی آستارا دست به دست هم بدهند.

امام جمعه آستارا با بیان اینکه فضای آرامستان این شهر رو به اتمام است و در چند ماه آینده محلی برای دفن اموات وجود ندارد، گفت: از قدیم خیران و نیکوکاران برای امور عام المنفعه سنت حسنه وقف را اجرا می‌کردند و امروز هم تهیه فضای مناسب برای آرامستان جدید نیازمند همت خیرین است که باید وارد میدان بشوند.

وی با گرامیداشت روز شهدا به برگزاری یادواره شهدای شهرستان آستارا با حضور آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در استان گیلان در روز یکشنبه ۲۲ اسفند اشاره کرد و از عموم مردم خواست تا با حضور خود به مقام شهدا ادای احترام کنند.