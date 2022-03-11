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۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۲۰:۰۹

چنگی:

چیپس کامل به ثبات رسیده است

چیپس کامل به ثبات رسیده است

اصفهان- سرمربی تیم فوتسال چیپس کامل گفت: به اهداف خود در این فصل رسیدیم، تمام بازیکنان ما بومی بودند و ۱۱ بازیکن ما متولد دهه ۱۳۸۰ هستند، هدف باشگاه ثبات تیم در لیگ‌برتر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن چنگی، سرمربی تیم فوتسال چیپس کامل عصر شامگاه جمعه پس از شکست برابر گیتی پسند در هفته آخر مسابقات لیگ برتر فوتسال، اظهار کرد: قهرمانی گیتی پسند در لیگ برتر مسجل شده و به این تیم تبریک می‌گویم. امسال اولین دوره حضور تیم ما در لیگ برتر بود و خداراشکر به ثبات رسیدیم.

وی ادامه داد: امروز هم یک بازی سخت داشتیم و خوشبختانه بچه‌های ما خوب بازی کردند. در نیمه اول به دلیل تجربه کم بازیکنان سه گل دریافت کردیم، اما آن‌ها در نیمه دوم به خود آمدند و بازی بهتری به نمایش گذاشتند.

چنگی افزود: به اهداف خود در این فصل رسیدیم، تمام بازیکنان ما بومی بودند و ۱۱ بازیکن ما متولد دهه ۱۳۸۰ هستند. این اتفاق خوب بود و هدف باشگاه ثبات تیم در لیگ‌برتر بود.

سرمربی تیم فوتسال چیپس کامل درباره برنامه این تیم برای فصل بعدی رقابت‌ها توضیح داد: هنوز جلسه‌ای با هیأت مدیره نداشتیم، اما چیپس کامل قطعاً در فصل بعدی حضور خواهد داشت و برای حضور در بین چهار تیم برتر می‌جنگد.

وی گفت: مشهد دو نماینده در لیگ فوتسال دارد و این شهر ظرفیت زیادی در فوتسال دارد. امیدوارم این دو تیم اتفاقات خوبی برای مشهد رقم بزنند.

کد مطلب 5444549

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