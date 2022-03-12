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۲۱ اسفند ۱۴۰۰، ۱۵:۵۰

توسعه فضای بهداشتی-درمانی در منطقه هشت تهران بررسی شد

توسعه فضای بهداشتی-درمانی در منطقه هشت تهران بررسی شد

در دیدار مدیرعامل شرکت شهر سالم و شهردار منطقه هشت، توسعه درمانگاه و تأسیس بیمارستان شهرداری تهران در این منطقه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله‌ملاقات‌های امیر نورمحمدی با شهرداران مناطق که با هدف ارتقا خدمات بهداشتی و درمانی برای کارکنان و بازنشستگان شهرداری تهران صورت می‌پذیرد، امروز هجدهم اسفندماه، مدیرعامل شرکت شهر سالم به دیدار فاطمه تنهایی شهردار منطقه هشت رفت.

مدیرعامل شرکت شهر سالم در این ملاقات با اشاره به فعالیت‌های درمانگاه شبانه‌روزی منطقه هشت، این مرکز را از درمانگاه‌های اصلی شهرداری تهران دانست که مورد رجوع بسیاری از کارکنان و بازنشستگان شهرداری است و نیاز به توجه ویژه مسئولان امر دارد.

در این دیدار، طرفین ضمن بررسی موانع توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در منطقه هشت، تأسیس مرکز مستقل تصویربرداری در این منطقه مورد توافق قرار گرفت.

همچنین در این ملاقات با اشاره به کمبود فضای بهداشتی و درمانی در منطقه هشت، درباره ساخت و راه‌اندازی نخستین بیمارستان شهرداری تهران در این منطقه گفت‌وگو و تبادل نظر شد.

*محمدحسین معلم طاهری

کد مطلب 5444929

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