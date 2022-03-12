نگران تامین آب قم در روزهای پایانی سال هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود سربندی فراهانی با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی حجم سد کوچری به عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین‌کننده آب قم گفت: همین امر موجب کاهش سهم قم از سهم کوچری شده و بالاجبار میزان استفاده از چاه‌های شهری را برای تأمین آب شهر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه افزایش استفاده از چاه‌ها، شوری آب را در برخی از مناطق بالابرده است، اظهار داشت: با این وجود سلامت آب به شدت تحت کنترل و روزانه ۲۲۰ آزمون از آب شبکه در حال انجام است تا مشکلی در زمینه وجود نداشته باشد.

معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به اینکه در دو سال گذشته با شیوع کرونا سبک زندگی مردم تغییر کرد یادآور شد: این موضوع در مصرف آب نیز خود را نشان داده به‌گونه‌ای که با وجود اجرای پروژه‌های مدیریت مصرف، شاهد رشد ۱۰ درصدی آب نسبت به قبل از شیوع کرونا هستیم.

وی با بیان اینکه با فروکش کردن تب کرونا هم سبک زندگی مردم به قبل بازنگشته است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با توجه به شرایط کم‌آبی که در آن قرار داریم شهروندان در نحوه مصرف، تجدیدنظر کنند.

فراهانی در ادامه با اشاره به مقارن شدن روزهای پایانی سال با ایام مبارک نیمه شعبان تصریح کرد: این موضوع نگرانی‌های ما را در خصوص تأمین آب در روزهای پایانی سال را به شدت افزایش داده است.

وی با بیان اینکه به طور سنتی ۱۰ روز پایانی سال به دلیل شستشو و گرم شدن هوا با افزایش مصرف مواجه هستیم، یادآور شد: به نظر می‌رسد امسال با توجه به تقارن نیمه شعبان با روزهای پایانی سال و آغاز تعطیلات نورزی، ماندگاری زائران در شهر قم بیشتر شود و ما با افزایش شدید مصرف مواجه می‌شویم.

معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان در پایان با اشاره به کمبود منابع تأمین و کاهش ذخایر آبی استان، از مردم خواست ضمن صرفه‌جویی در مصرف، مصارف آب‌بَر خود را تا قبل از ۲۶ اسفندماه مدیریت کنند تا در دو روز آخر سال به‌ویژه در روز نیمه شعبان با مشکل کمبود و قطعی آب در شهر مواجه نشویم.