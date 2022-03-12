به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتینژاد در اولین جلسه کارگروه فراقوهای مبارزه با زمینخواری که با حضور محمدرضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و نمایندگان دستگاههای ذیربط برگزار شد، اظهار کرد: یکی از برنامههای اصلی رئیس جمهور از ابتدای دولت تاکنون، مبارزه با فساد است و ما هم بر این مهم تاکید بسیار داریم.
وی با بیان این که ستاد هماهنگی مبارزه با فساد که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار میشود دارای کارگروههایی است که یکی از این کارگروهها، مبارزه با زمینخواری است، تصریح کرد: کارگروه فراقوهای مبارزه با زمینخواری شامل جنگلخواری، کوهخواری و حفاظت از اراضی ملی است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: زمین یک میراث ملی برای آیندگان است و اگر این اراضی به کشاورزی اختصاص داشته باشد در امنیت غذایی کشور بسیار مؤثر خواهد بود، لذا این اراضی جایگاه ویژهای در بخش کشاورزی دارد.
وی با اشاره به این که استان مازندران در سالهای اخیر بهترین اراضی کشاورزی را از دست داده است، عنوان کرد: اگر این کارگروه با قدرت کار خود را پیش ببرد، میتوانیم نگهبان خوبی برای این میراث بین نسلی برای آیندگان باشیم که برای این کار نیازمند یک دستورالعمل اجرایی و برنامه جامع هستیم.
ساداتینژاد ادامه داد: ما برای پیشگیری از وقوع زمینخواری نیازمند یک برنامه جامع هستیم تا تمام دستگاههای ذیربط را برای رصد، پایش و برخورد تجهیز کنیم.
وی تاکید کرد: تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز علاوه بر هزینه بالا، این دغدغه را ایجاد میکند که این اراضی چگونه دوباره به حالت اولیه اراضی کشاورزی تبدیل خواهند شد لذا پیشگیری میتواند در این بخش مؤثر باشد.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در کنار آمادگی نیروها و استفاده از نیروهای داوطلب باید به موضوع فناوری و استفاده از تکنولوژی توجه ویژه داشته باشیم، نبود توان مقابله باعث افزایش زمینخواری در کشور میشود.
وی ادامه داد: باید از تجارب گذشته در زمینه مبارزه با زمینخواری استفاده کنیم تا نقشه راهی برای ادامه مسیر داشته باشیم و نواقص را برطرف کنیم.
آمادگی دستگاه قضائی برای مقابله با زمینخواران
در ادامه این نشست، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: حفاظت از اراضی ملی مورد تاکید مقام معظم رهبری است.
محمدرضا یزدی افزود: رئیس کارگروه فراقوهای مبارزه با زمینخواری، وزیر جهاد کشاورزی است و دبیرخانه این کارگروه هم در وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: عزم جدی برای تشکیل این کارگروه، زمانبندی و اولویتبندی مباحث و دقت نظر برای برخورد با متخلفان وجود دارد.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: باید گلوگاهها را شناسایی کنیم و اقدامات پیشگیرانه را مدنظر قرار دهیم.
وی افزود: مبارزات ما با زمینخواری مشمول گذر زمان نخواهد شد و سیستم قضائی کشور برای مبارزه با زمینخواری آمادگی کامل دارد تا برای مصوبات کارگروه اقدام کند.
نقش فرهنگسازی در کاهش زمینخواری در کشور
نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست اظهار کرد: مسئله اراضی و مشکلات آن، موضوع ملی است و با تسری یک وزارتخانه قابل رفع نیست، لذا نیازمند به همکاری و هماهنگی ارگانها است.
سیدحسن ربانی افزود: برای مبارزه با زمینخواری نیازمند نقشه راه مناسب و جامع هستیم تا با یک اراده ملی به نقطه نظر مقام معظم رهبری برسیم.
وی تصریح کرد: فرهنگسازی در این عرصه بسیار مهم است و امیدواریم در نقشه راه مقابله با زمینخواری به فرهنگسازی هم توجه ویژهای شود.
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