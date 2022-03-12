به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ظهر شنبه شورای ساماندهی مبادلات مرزی بر اساس مصوبات این شورا برای رونق فعالیت دو بازارچه مرزی ماهیرود و یزدان تصمیم‌گیری شد تا با بر طرف شدن مشکلات موجود مبادلات مرزی با افغانستان در سال آینده بهتر انجام شود.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: با توجه به ضرورت ایجاد درمانگاه در سایت مرزی، فرمانداری سربیشه سرمایه گذاری را برای انجام این کار به کمیته پایش معرفی کرده است که اعضای شورای ساماندهی با واگذاری زمین در بازارچه مرزی ماهیرود برای انجام این کار موافقت کرده‌اند.

به گفته حسین موهبتی فرمانداری سربیشه باید اقدامات لازم را با گرفتن استعلام‌های مورد نظر در این خصوص انجام دهد.

وی بیان کرد: اگر ایجاد درمانگاه در بازارچه بخواهد انجام شود باید همه شرایط خاص و ضوابط مورد نظر در بازارچه‌های مرزی رعایت شود.

بررسی نرخ تعرفه خدمات مورد نظر در بازارچه‌های مرزی ماهیرود و یزدان استان موضوع دیگری بود که در این جلسه مطرح شد.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در این باره اعلام کرد: تعیین نرخ تعرفه خدمات برای سال ۱۴۰۱ تنها برای محیط بازارچه‌های استان بر اساس قوانین موجود و تصمیم شورای ساماندهی باید مصوب شود که این تعرفه از ابتدای سال آینده قابلیت اجرا را خواهد داشت.

وی ادامه داد: در این راستا از دو سال قبل قراردادی با شرکت تعاونی مرزداران منعقد شده است که با اتمام مدت زمان آن در سال آینده باید در این زمینه هم تصمیم‌گیری شود.

موهبتی تصریح کرد: این کار در راستای برون سپاری امور به بخش خصوصی انجام شده تا با واریز سهم دولت به خزانه سهم خود را در این باره بر دارد و اگر مبادلات مرزی سال آینده رونق یابد با طرح درخواست در شورای ساماندهی می‌توانیم در این خصوص تجدید نظر کنیم.

وی ادامه داد: در دو سال گذشته با اجازه استاندار و ترک تشریفات شرکت تعاونی مرزداران ارائه خدمات در بازارچه مرزی ماهیرود را برعهده گرفت.

وی گفت: برای سال آینده ۳۰ هزار تومان تعرفه خدمات به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته و سهم دولت افزایشی نداشته است همچنین این تعرفه برای ۱۷ مورد مد نظر در بازارچه‌های مرزی تعیین می‌شود که یکی از آنها تعرفه باسکول است.

موهبتی تصریح کرد: باید در بازارچه مرزی یزدان که هنوز دستگاه‌های مربوط مستقر نشده‌اند برای ایجاد زیر ساخت‌های مورد نظر باید اقدام شود.

وی افزود: با توجه به این که شاهرخت به زودی به مرکز بخش تبدیل خواهد شد، برای ایجاد مهمانسرای گمرک در حاجی آباد، شاهرخت یا نقاط دیگر اقدامات لازم باید انجام شود.

وی در ادامه گفت: بر اساس تصمیم‌گیری در گذشته باید هر ماه ۳۵۰ کپسول گاز به افغانستان می‌دادیم که با تعطیلی بازارچه یزدان انجام این کار متوقف شد.

وی بیان داشت: از ابتدای آذر ماه دوباره این کار انجام می‌شود و در صورتی که اعضای شورا موافق باشند سهمیه کپسول گاز که در ماه‌های تعطیلی به افغانستان داده نشده با بازگشایی مجدد یزدان به افغانستان داده شود.