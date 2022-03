پژوهشگاه فضایی ایران در کنفرانس فضایی پاکستان شرکت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، سومین کنفرانس دوسالانه فضایی (ICS۲۰۲۲)، با موضوع «نقش فناوری و کاربردهای فضایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی»، توسط سازمان فضایی پاکستان (SUPARCO) با همکاری سازمان همکاری فضایی آسیا و اقیانوسیه (APSCO) و شبکه بین الدولی اسلامی در علوم و فناوری فضایی (ISNET)، از تاریخ هشتم تا دهم فروردین سال ۱۴۰۱ در شهر اسلام آباد پاکستان برگزار می‌شود.

پژوهشگاه فضایی ایران با ارائه مقاله‌ای با عنوان Development and characterization of rice husk green composite for space application، در این کنفرانس حضور دارد.

این مقاله در مورد توسعه کامپوزیت‌های سبز با استفاده از ضایعات پوسته برنج است. در این روش، پوسته برنج به عنوان فاز تقویت کننده، پس از حرارت دهی و آسیاب تبدیل به پودر SiO۲ شده و سپس با استفاده از روش نورد تجمعی (ARB) در زمینه آلومینیم شارژ شده و یک کامپوزیت زمینه فلزی بسیار سبک با استحکام بالا تولید می‌شود.

این مقاله جز مقالات برگزیده کنفرانس است و حمایت مالی کامل برگزار کنندگان را به منظور ارائه حضوری دریافت کرده است.