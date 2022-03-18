آمریکا رو به افول/ حمله موشکی سپاه مراکز جاسوسی را نابود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بارانی ظهر آدینه در آخرین خطبه‌های نماز جمعه سال ۱۴۰۰ مهدی‌شهر به میزبانی حسینیه المهدی این شهر ضمن بیان اینکه سال آینده باید وحدت و همدلی شعار ما و حرکت روبه‌جلو باشد، ابراز داشت: به‌جای گلایه هر فردی راهکاری دارد باید ارائه دهد تا گره‌ای باز شود.

وی بابیان اینکه ساعت دو بعدازظهر نباید پایان ساعت کار یک رئیس باشد، افزود: مدیران مهدی‌شهری باید بعدازظهرها نیز سرکشی از سطح شهرستان را در دستور کار خود قرار دهند تا حالتی ایجاد شود، مردم حس کنند دولت برای حل مشکلات آن‌ها آمده است.

امام جمعه مهدی‌شهر بابیان اینکه حمله موشکی سپاه به مرکز جاسوسی صهیونیست‌ها در اربیل عراق اقدام شایسته‌ای بود چراکه اسرائیل ازآنجا توطئه‌چینی علیه نظام می‌کردند، ابراز داشت: کشورهای عربی وابسته به آمریکا بدانند نمی‌شود به آن‌ها اعتماد کرد.

بارانی با بیان اینکه هر کی فکر کند می‌تواند امنیت خود را از آمریکا بگیرد اشتباه کرده است، تصریح کرد: این اتفاق نشان داد که ارتش و سپاه قدرتمند است و آمریکا و اسرائیل بدانند اگر به این رویه ادامه دهند سیلی محکم‌تری خواهند خورد.

وی بابیان اینکه متأسفانه شاهدیم اردوغان و ترکیه صهیونیسمم ها را برادر خطاب می‌کند، افزود: این حمله اثبات کرد که مقاومت فلسطین همچنان ادامه دارد و مردم ما و حزب الله در کنار آنها حضور دارند.

خطیب جمعه مهدی‌شهر بابیان اینکه سالی که گذشت سال افول آمریکا در جهان بود، اضافه کرد: ترک ذلیلانه افغانستان و تنها محکوم کردن روسیه در پی حمله به اوکراین شکست مفتضحانه برای آمریکا و دوستداران غرب بود که امیدواریم سال آینده شکست کامل اینها را شاهد باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فوت آیت الله العظمی علوی گرگانی از مراجع عظام در قم و بیان شخصیت بارز ایشان، مهدویت و لزوم وحدت، انتظار ظهور، تبریک و دعا برای سال نو، دعوت به تقوا و لزوم حضور مدیران مهدی‌شهر در نماز جمعه مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در نماز جمعه این هفته بود.