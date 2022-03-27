روح الله دهقانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن نوروز و نامگذاری سال ۱۴۰۱ توسط رهبر معظم انقلاب با نام «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» اظهار داشت: ایشان حدود یک دهه است که شعار هر سال را به مسائل اقتصادی گره زده اند و این نشان می‌دهد که این موضوع تا چه مدت می‌تواند مهم باشد.

وی با بیان اینکه تولید مهمترین رکن در موضوعات اقتصادی است، ابراز داشت: با تولید و رونق آن هم معیشت خانواده‌ها تأمین و هم اشتغال زایی در کشور فراهم می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب کاشان با اشاره به اینکه یکی از مهمترین موضوعات در دستگاه قضائی کاهش و پیشگیری از جرم است، تصریح کرد: موج اشتغال باعث کاهش و پیشگیری از جرم در جامعه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین ریشه‌های ارتکاب جرم در جامعه بیکاری است، خاطرنشان کرد: با رفع این معضل به خوبی می‌توان از حجم جرایم در جامعه کاست.

دهقانی با اشاره به اینکه با ایجاد حتی یک شغل می‌توان ولایت پذیری خود را نشان داد، گفت: با حرکت در این مسیر کشور می‌تواند افق روشنی برای کشور متصور شد.

وی با اشاره به اینکه مجموعه دادستانی کاشان در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب تمام تلاش خود را به کار می‌بندد، افزود: کمک به بخش تولید و صنعتی از جمله وظایف تمام دستگاه‌های اجرایی و خدماتی از جمله دادستانی است و از این رو باید تلاش کنیم تا مشکلات صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی به کمترین حد ممکن برسد.

دادستان عمومی و انقلاب کاشان با اشاره به اینکه کاشان یکی از قطب‌های اصلی تولید فرش ماشینی و صنایع فلزی و همچنین گلاب و عرقیجات است، خاطرنشان کرد: با توجه به تاکید رهبر انقلاب مبنی بر توسعه صنایع دانش بنیان در صورتی که هر کدام از واحدهای صنعتی کاشان بخواهند واحدهای دانش بنیان در مجموعه خود دایر کنند، این موضوع مورد حمایت جدی دادستانی خواهد بود.