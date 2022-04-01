توقیف ۲۸۷ خودروی حادثه ساز در جاده های استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابوالفضل کهزادی اظهار کرد: هرچند که امسال اعلام شد هیچ خودرویی به خاطر داشتن جریمه‌های بیش از یک میلیون تومان توقیف نمی‌شود اما برخورد با خودروهای حادثه ساز در دستور کار جدی پلیس قرار گرفته و اجازه تردد به این گونه خودروها داده نمی‌شود چرا که رانندگان این خودروها نه تنها جان خود سرنشینان خودروی خود بلکه جان دیگر هموطنان را نیز به خطر می‌اندازند.

وی افزود: بر این اساس از ابتدای طرح نوروزی در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ تعداد ۲۸۷ دستگاه خودروی حادثه ساز در محورهای استان توقیف که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱ درصد رشد داشته است.

رئیس پلیس راه انتظامی استان ایلام با بیان اینکه تمام این خودروها سواری بودند، گفت: خودروهای توقیفی مرتکب ۲ تخلف همزمان حادثه ساز یعنی سرعت و سبقت شده بودند که توسط ماموران متوقف و به پارکینگ منتقل شده و از ادامه تردد آنها جلوگیری به عمل آمد.

این مقام انتظامی اضافه کرد: بیشتر خودروهای دارای تخلفات حادثه ساز در محورهای ایلام- صالح آباد، ایلام- ایوان و دره شهر- آبدانان که عمدتاً به صورت دو طرفه هستند توقیف شدند که اگر از ادامه حرکت آنها ممانعت نمی‌شد قطعاً با حوادث شدید و ناگوار در این ایام روبرو می‌شدیم.

سرهنگ کهزادی همچنین از اعمال قانون ۱۷ هزار و ۸۴۱ دستگاه خودروی متخلف خبر داد و گفت: تخلفات این خودروها شامل سرعت، سبقت، انحراف به چپ، نقص فنی سیستم خودرو، نبستن کمربند ایمنی و استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی بود، که در مقایسه با سال گذشته ۸۹ درصد افزایش دارد.