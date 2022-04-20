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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۰:۱۹

فرماندار مهران:

مرز بین المللی مهران همچنان بسته است

مرز بین المللی مهران همچنان بسته است

ایلام-فرماندار مهران گفت: مرز مهران کماکان به روی کسانی که فاقد ویزا از کشور عراق باشند بسته است.

علی عباس شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر باز شدن مرز مهران، به اطلاع عموم مردم استان و کشور می‌رساند خبر مذکور صحت نداشته و مرز مهران کماکان به روی کسانی که فاقد ویزا از کشور عراق باشند بسته است.

وی گفت: تنها گروه‌هایی که اجازه تردد از مرز مهران دارند شامل طلاب علوم دینی، دانشجویان، تجار و بازرگانان، افراد دارای مدارک پزشکی، دو تابعیتی و کسانی که دارای مهر خروج گذرنامه از کشور جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، است.

فرمانداری مهران بیان کرد: لذا تاکید می‌کنیم مرز زمینی مهران همچنان بسته است.

کد مطلب 5471389

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