حجت‌الاسلام علی گلپایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ثبت نام حوزه‌های علمیه استان سمنان مدت‌ها است که آغاز شده و داوطلبانی نیز در مدارس علمیه استان ثبت نام کرده‌اند، تاکید کرد: افرادی که متقاضی هستند اما هنوز ثبت نام نکرده‌اند باید بدانند که مهلت ثبت نام تمدید و همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه داوطلبان برای ورود به حوزه علمیه می‌توانند به مدارس علمیه برادران استان سمنان مراجعه و تا ۱۵ اردیبهشت ماه ثبت نام کنند، ابراز کرد: پایگاه اطلاع رسانی سنجش و پذیرش حوزه‌های علمیه آماده ثبت نام اولیه و راهنمایی داوطلبان برای نام نویسی است.

معاون حوزه علمیه برادران استان سمنان بیان کرد: با توجه به غنای علمی استان سمنان و وجود اساتید و فضلای بلند پایه و با تجربه خوشبختانه امکان درس خواندن تا سطح چهار در حوزه علمیه استان وجود دارد و طلاب نیاز به خروج از استان برای ادامه تحصیل نیستند. ‬

گلپایگانی با بیان اینکه شهرهای سمنان، شاهرود، دامغان، مهدی شهر، گرمسار، میامی و همچنین بسطام در سطح یک برای سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه طلبه می‌پذیرند، گفت: کسانی که قصد تحصیل در پایه اول یعنی مقدماتی را برای پنج الی شش سال دارند می‌توانند به این حوزه‌های علمیه مراجعه کنند.

وی افزود: این افراد بعد از اینکه در سطح اول فارغ‌التحصیل شدند وارد سطح دو می‌شوند که دو سال طول می‌کشد و بعد شاهد سطح سه به مدت دو سال خواهیم بود و سپس سطح چهار نیز به مدت چهار سال برای طلاب برگزار می‌شود و داوطلبان می‌توانند در تمام مقاطع در همین استان به تحصیل ادامه بدهند و به سربازی امام زمان (عج) نائل شوند.