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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۶:۱۵

معاون حوزه علمیه برادران استان سمنان:

ثبت نام در حوزه‌های علمیه برادران استان سمنان تمدید شد

ثبت نام در حوزه‌های علمیه برادران استان سمنان تمدید شد

سمنان- معاون آموزشی حوزه علمیه برادران استان سمنان با بیان اینکه ثبت نام در حوزه‌های علمیه برادران استان تمدید شد، گفت: داوطلبان تا پانزدهم اردیبهشت ماه می‌توانند ثبت نام کنند.

حجت‌الاسلام علی گلپایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ثبت نام حوزه‌های علمیه استان سمنان مدت‌ها است که آغاز شده و داوطلبانی نیز در مدارس علمیه استان ثبت نام کرده‌اند، تاکید کرد: افرادی که متقاضی هستند اما هنوز ثبت نام نکرده‌اند باید بدانند که مهلت ثبت نام تمدید و همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه داوطلبان برای ورود به حوزه علمیه می‌توانند به مدارس علمیه برادران استان سمنان مراجعه و تا ۱۵ اردیبهشت ماه ثبت نام کنند، ابراز کرد: پایگاه اطلاع رسانی سنجش و پذیرش حوزه‌های علمیه آماده ثبت نام اولیه و راهنمایی داوطلبان برای نام نویسی است.

معاون حوزه علمیه برادران استان سمنان بیان کرد: با توجه به غنای علمی استان سمنان و وجود اساتید و فضلای بلند پایه و با تجربه خوشبختانه امکان درس خواندن تا سطح چهار در حوزه علمیه استان وجود دارد و طلاب نیاز به خروج از استان برای ادامه تحصیل نیستند. ‬

گلپایگانی با بیان اینکه شهرهای سمنان، شاهرود، دامغان، مهدی شهر، گرمسار، میامی و همچنین بسطام در سطح یک برای سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه طلبه می‌پذیرند، گفت: کسانی که قصد تحصیل در پایه اول یعنی مقدماتی را برای پنج الی شش سال دارند می‌توانند به این حوزه‌های علمیه مراجعه کنند.

وی افزود: این افراد بعد از اینکه در سطح اول فارغ‌التحصیل شدند وارد سطح دو می‌شوند که دو سال طول می‌کشد و بعد شاهد سطح سه به مدت دو سال خواهیم بود و سپس سطح چهار نیز به مدت چهار سال برای طلاب برگزار می‌شود و داوطلبان می‌توانند در تمام مقاطع در همین استان به تحصیل ادامه بدهند و به سربازی امام زمان (عج) نائل شوند.

کد مطلب 5471793

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