عملیات تروریستی تنفر مردم را چند برابر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون ملی آیسسکو در ذیل وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در محکومیت اقدام تروریستی ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ در کابل و شهادت تعدادی از دانش آموزان افغانستانی بیانیه به سه زبان منتشر کرده و این اقدام تروریستی را به شده محکوم کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم



جریان آمریکایی و استعماری تکفیر و افراط و التقاط برای پمپاژ اسلام هراسی در جهان این بار واهمه خود از دانش و دانایی و تعلیم و تربیت را نمایش داد و با به خاک و خون کشیدن دانش آموزان و نوجوانان افغانستانی بزرگترین هدف انفجارات خود را مدارس به عنوان پایگاه دانایی در برابر جهل و نوجوانان به عنوان آینده سازان قرارداد. دشمنان وحدت بدانند از هر شهیدی لاله‌ای می روید برای بیداری ملت‌ها و اقدامات تروریستی آنها، تنفر مردم را از اربابان آمریکایی و سلفی و ارتجاعی آنها چند برابر می‌کند.

کمیسیون ملی آیسسکو در ذیل وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران اقدام تروریستی در مدارس کابل و شهادت تعدادی از دانش آموزان مظلوم سنی و شیعه افغانستانی را در ایام ماه رمضان محکوم می‌کند و آن را توطئه ای دیگر برای اسلام هراسی و تفرقه و عقب انداختگی کشورهای منطقه و ایجاد موج مهاجرت هزاره‌ها و کوچاندن و خروج آنها از افغانستان می‌داند.

فروردین ۱۴۰۱

In the Name of Allah the Compassionate the Merciful

Statement of the ICESCO National Commission under the Ministry of Education of the Islamic Republic of Iran condemning the terrorist act of April ۱۹, ۲۰۲۲ in Kabul and the martyrdom of a number of oppressed Afghan students during Ramadan: The American and colonial current of takfir and extremism and eclecticism to pump Islamphobia in the world this time showed its fear of knowledge and education, and by killing Afghan students and teenagers, the biggest target of their explosions was schools as a base of wisdom against ignorance and adolescents as the founders of the future. The enemies of unity should know that each tulip grows from every martyr to the awakening of nations, and their terrorist acts multiplying the people's hatred of their American and Salafi and reactionary masters.

The ICESCO National Commission under the Ministry of Education of the Islamic Republic of Iran condemns the terrorist act in Kabul schools and the martyrdom of a number of oppressed Afghan Sunni and Shiite students during Ramadan, calling it another conspiracy for Islamophobia, division and backwardness of the countries of the region and creating a wave of migration of Hazaras and their migration and departure from Afghanistan.

April, ۲۰۲۲



بسم الله الرحمن الرحیم

بیان صادر عن اللجنۀ الوطنیۀ للإیسیسکو التابعۀ لوزارة التربیۀ والتعلیم فی جمهوریۀ إیران الإسلامیۀ یدین العمل الإرهابی فی کابول فی ۱۹ أبریل ۲۰۲۲ واستشهاد عدد من الطلاب الأف المضطهدین خلال شهر رمضان:

أظهر التیار الأمریکی والاستعماری من التکفیر والتطرف والانتقائیۀ لضخ الإسلاموفوبیا فی العالم هذه المرة خوفه من المعرفۀ والتعلیم، ومن خلال قتل الطلاب والمراهقین الأفغان، کان الهدف الأکبر لتفجیراتهم هو المدارس کقاعدة للمعرفه ضد الجهل والمراهقون بصفتهم کصانعون المستقبل.

إن أعداء الوحدة لیعلمون أن کل تولیب تنمو من کل شهید لإیقاظ الأمم، وأعمالهم الإرهابیۀ تضاعف کراهیۀ الناس لأسیادهم الأمریکیین والسلفیین والرجعیین.

تدین اللجنۀ الوطنیۀ للإیسیسکو التابعۀ لوزارة التربیۀ والتعلیم فی جمهوریۀ إیران الإسلامیۀ، العمل الإرهابی فی مدارس کابول واستشهاد عدد من الطلاب السنۀ والشیعۀ المضطهدین فی أفغانستان خلال شهر رمضان، واصفۀ إیاه بمؤامرة أخری للإسلاموفوبیا لانقسام وتخلف الدول فی المنطقۀ و خلق موجه هجره من الهزاره و تهجیرهم وخروجهم من أفغانستان.

شهر رمضان المبارک، ١۴۴٣