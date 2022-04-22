وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد/ لزوم برخورد قاطع با سودجویان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی در نماز جمعه امروز کنگان با گرامیداشت دوم اردیبهشت ماه سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تقدیر از تلاش‌های فرماندهی و نیروهای بسیج سپاه محمد رسول الله (ص) شهرستان کنگان اظهار داشت: بسیج و سپاه نقشی سترگ در دوام و قوام انقلاب و نظام دینی داشته و دارند.

امام جمعه کنگان با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار سایر نیروهای مسلح از چنان اقتداری برخوردار است که هیچ ابرقدرتی نمی‌تواند نگاه چپی به کشورمان بیندازد.

محمودی با تحلیلی بر اوضاع سیاسی و اقدامات استشهادی در سرزمین‌های اشغالی گفت: عملیات‌های متعدد استشهادی مقاومت فلسطین و جوانان غیور فلسطینی در ماه مبارک رمضان به کابوسی برای دشمنان تبدیل شده است.

وی با گرامیداشت روز جهانی قدس و تاکید بر ادامه مقاومت به عنوان راه حل پیروزی انتفاضه و جریان مقاومت بیان داشت: ملت ایران و دیگر ملل اسلامی با حضور گسترده در روز جهانی قدس ضمن حمایت از مظلومین فلسطینی، مشت محکمی به دهان اشغالگران و حامیانشان خواهند زد.

خطیب جمعه کنگان با تشکر از حضور گسترده مردم در لیالی قدر بیان کرد: حضور باشکوه مردم در مراسم لیالی قدر نشان از تدین و پیوند ناگسستنی مردم با معنویت دارد و نباید با دیدن منکری که البته نباید باشد، مردم را به بی دینی متهم کرد.

محمودی با محکوم نمودن حرکت وقیحانه در کشور سوئد به مقدسات اسلامی به بهانه آزادی بیان و بیان اینکه این اقدام خبیثانه اهانت به مقدسات بیش از ۲ میلیارد مسلمان است گفت: این اقدامات سخیف و بی منطق و زشت نشان از رشد اسلام گرایی در غرب و ترس و وحشت غربی‌ها از اقبال به دین مبین اسلام در اروپا دارد.

تشدید بازرسی‌ها و نظارت

وی با انتقاد از گرانی‌های افسار گسیخته در کشور و تصریح کرد: بخشی از مشکلات در حوزه گرانی‌های افسارگسیخته، ضعف نظارت و بازرسی است.

امام جمعه کنگان با بیان اینکه انداختن گرانی به گردن این دولت و آن دولت صحیح نیست، افزود: یکی دیگر از راه‌های اساسی در کنار تشدید بازرسی‌ها و نظارت، برخورد قاطع با سودجویان و دلالان و رانت خوران است. افزایش حقوق‌ها درمان گرانی در کشور نیست.

وی بیان کرد: انصاف این است دولت مردمی ایران قوی با کمک سایر قوا و نهادها گرانی را به گونه‌ای مدیریت کنند که مردم بیش از این به مشقت نیفتند و مشکلات را کاهش دهند.

محمودی با تسلیت شهادت امیرالمومنین علی (ع) و بیان فضائل و مناقب مولای متقیان در کلام دوست و دشمن گفت: امیرالمومنین علی (ع) یک شخصیت بین المللی و الگویی برای همه آزادگان و مظلومان عالم است.

وی عنوان کرد: ویژگی‌های ممتاز آن حضرت بقدری بود که حتی بسیاری از شخصیت‌های غیر مسلمان در دنیا در قرون مختلف از جمله دوران معاصر شیفته و مجذوب حضرت شدند.

امام جمعه کنگان، نهج البلاغه را یادگار بزرگ مولای متقیان دانست و گفت: طبق فرمایش امام (ره) و رهبر معظم انقلاب، نیاز امروز ما به نهج‌البلاغه به ویژه در مدیریت، حکومت و کشورداری بیش از هر زمان دیگری است.

محمودی با تاکید بر ضرورت ترویج نهج البلاغه خوانی در جامعه گفت: مؤسسات و مراکز قرآنی در کنار کلاسهای قرآن، کلاس‌های نهج البلاغه خوانی را نیز راه اندازی و همت جدی در این زمینه داشته باشند.

