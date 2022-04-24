به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «داستان منثور: مقدمهای بر نشانهشناسی روایت» نوشته ایگناسی ریبو و ترجمه وفاه میاه در ۱۶۰ صفحه توسط انتشارات سیاهرود منتشر شد. این ترجمه زیر نظر مسعود فرهمندفر، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی انجام و منتشر شده است.
قصهها، هر یک بهنحوی، بخشی از زندگی همه ما هستند. ما معمولاً درباره اتفاقاتی که برای ما یا افرادی که میشناسیم روی میدهد، برای هم قصه میگوئیم. ما معمولاً بدون این قصهسازیها نمیتوانیم معنای جهان و زندگی خود را درک کنیم.
ما همچنین از خواندن، تماشا کردن یا گوش دادن به قصههایی که میدانیم حقیقت ندارند هم لذت میبریم، زیرا شخصیتها، مکانها و رویدادهای آنها تخیل ما را فعال میکند و به ما این امکان را میدهد که دنیاهای مختلفی را تجربه کنیم که گویی متعلق به خودماناند. اینها انواع مختلفی از قصههاییاند که ما آنها را «داستان» مینامیم. بسیاری دوست دارند سریالها یا نمایشهای تلویزیونی را تماشا کنند. شمارِ بیشتری نیز دوست دارند فیلم تماشا کنند، چه در سینما و چه در لپتاپ یا تلفن هوشمند خود. بازیهای ویدئویی، کمیک استریپ (یا داستان مصوّر) و مانگا (یا داستانهای گرافیکی)، ترانهها و فیلمهای موزیکال، نمایشهای تئاتر، وبلاگهای یوتیوب، همه به شیوه خود قصههایی را نقل میکنند. اما اگر فقط یک رسانه باشد که خود را کاملاً ً مناسب و مختصِ نقل قصههای ماندگار و جذاب در طول دورانها نشان داده باشد، زبان نوشتاری است. بنابراین منصفانه است بگوییم که قصهها و بهطور ویژه داستانها، در قالبها و ژانرهای مختلف خود، مهمترین بخش ادبیات را تشکیل میدهند.
در این کتاب، ایدههای اصلی را درباره قصهگویی و داستان (و به ویژه قالبهای روایی ادبیات و شیوهای که با آن معنا تولید شود) معرفی میشوند. همچنین نویسنده به ژانرهای اصلی اشاره میکند که روایتهای ادبی، در گذر تاریخ، به آنها تقسیم شدهاند، و نیز به این مهم میپردازد که چگونه امروزه این ژانرها از شکل اولیه خود تکامل یافتهاند. سپس نویسنده دو ژانر داستان منثور را که امروزه متداولتر هستند و از آنها مثالهایی در این کتاب آورده است، توضیح میدهد: «داستان کوتاه» و «رمان». در اینجا نویسنده از مدل نشانهشناسی برای مطالعه و تفسیر معنا و ساختار روایت استفاده میکند. در کل کتاب حاضر در هفت فصل سامان یافته است و در پایان نیز واژهنامهای برای اصطلاحات تخصصی به مخاطب ارائه میشود.
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