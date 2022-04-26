اختصاص ۱۹واحد آموزشی و۲سالن ورزشی برای اسکان راهیان نور بازی دراز

علی اشرف صفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آموزش و پرورش سرپلذهاب همچون سایر دستگاههای شهرستان برای برگزاری باشکوه مراسم گرامیداشت سالروز عملیات غرورآفرین بازی دراز با سپاه ناحیه سرپلذهاب نهایت همکاری و تعامل را خواهد داشت.
وی افزود: تعداد ۱۹ واحد آموزشی و ۲ سالن ورزشی به صورت کامل برای اسکان کاروانهای راهیان نور در ایام سالروز عملیات غرور آفرین بازی دراز اختصاص یافته است.
رئیس آموزش و پرورش سرپلذهاب تصریح کرد: ضور فرهنگیان در مراسم صعود سراسری به ارتفاعات بازی دراز در کنار سایر مردم از دیگر برنامههای آموزش و پرورش شهرستان است.
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