سرپرست ۳ فرمانداری‌ در استان سیستان و بلوچستان منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار سیستان و بلوچستان طی احکامی سرپرست فرمانداری شهرستانهای زهک، هیرمند و سیب و سوران و نماینده ویژه در امور گروههای جهادی و خیرین را منصوب کرد.
طی احکامی از سوی حسین مدرس خیابانی حسن دهمرده، میثم برازنده و فرشاد گرگیچ به ترتیب به عنوان سرپرست فرمانداریهای شهرستانهای زهک، هیرمند و سیب و سوران منصوب شدند.
همچنین طی حکمی از سوی استاندار سیستان و بلوچستان جواد قنبری به عنوان نماینده ویژه استاندار و دبیر قرارگاه جهادی، خیرین و نهادهای انقلابی استانداری سیستان و بلوچستان منصوب شد.
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