  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۸:۳۹

سرپرست ۳ فرمانداری‌ در استان سیستان و بلوچستان منصوب شدند

سرپرست ۳ فرمانداری‌ در استان سیستان و بلوچستان منصوب شدند

زاهدان - استاندار سیستان و بلوچستان طی احکامی سرپرست سه فرمانداری و نماینده ویژه در امور گروه‌های جهادی و خیرین را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار سیستان و بلوچستان طی احکامی سرپرست فرمانداری شهرستان‌های زهک، هیرمند و سیب و سوران و نماینده ویژه در امور گروه‌های جهادی و خیرین را منصوب کرد.

طی احکامی از سوی حسین مدرس خیابانی حسن دهمرده، میثم برازنده و فرشاد گرگیچ به ترتیب به عنوان سرپرست فرمانداری‌های شهرستان‌های زهک، هیرمند و سیب و سوران منصوب شدند.

همچنین طی حکمی از سوی استاندار سیستان و بلوچستان جواد قنبری به عنوان نماینده ویژه استاندار و دبیر قرارگاه جهادی، خیرین و نهادهای انقلابی استانداری سیستان و بلوچستان منصوب شد.

کد مطلب 5484207

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها