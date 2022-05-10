هرگونه تعرض علیه رهبران مقاومت به مثابه اعلام جنگ علیه حماس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «زاهر جبارین» عضو ارشد جنبش «حماس» در سخنانی عنوان کرد که اگر از سوی دشمن صهیونیستی آسیبی به هر یک از رهبران مقاومت و در رأس آنها صالح العاروری وارد شود، این به منزله اعلام جنگ خواهد بود و مقاومت قاطعانه آن را پاسخ داده و اجازه هیچگونه تجاوزی را به دشمن نمیدهد.
جبارین اشاره کرد که دشمن صهیونیستی گمان میکند با در پیش گرفتن سیاست ترور میتواند به مقاومت پایان دهد. وی افزود که مقاومت هرگز در برابر جنایات دشمن چه علیه اسرا و چه علیه قدس، جنین، کرانه باختری، نوار غزه و سرزمینهای اشغالی ۱۹۴۸ ساکت نمینشیند.
وی تصریح کرد که ملت فلسطین ترسی از تهدیدات دشمن صهیونیستی ندارد و این تهدیدات موجب توقف مقاومت نمیشود. جبارین اظهار داشت که دشمن صهیونیستی به شدت از همبستگی و همکاری جبهههای مختلف مقاومت وحشت دارد.
