ایران یکی از پنج کشور اول تولید کیت غربالگری نوزادان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی صبح سه شنبه در مراسم افتتاح و بهره برداری طرح تولید کیت غربالگری بیماری‌های متابولیک نوزادان با اشاره به دست‌یابی به ایزوتوپ اکسیژن ۱۸ با همت جوانان دانشمند، سازمان انرژی اتمی و با مشارکت مرکز توسعه فناوری در دانشگاه آزاد در استان مرکزی اظهار کرد: در امتداد تولید آب سنگین در فرآیند مهندسی مولکولی، به ایزوتوپ اکسیژن ۱۸ دست پیدا کردیم و این کار بومی سازی نیست بلکه یک کار تحقیقاتی نتیجه گرا است که ما امروز به کیت غربالگری نوزادان دست پیدا کردیم.

وی ادامه داد: کیت غربالگری نوزادان یکی از احتیاجات کشور است و تاکنون دو سه کشور محدود در دنیا این محصول را داشتند و به صورت کوپنی و کاملاً محدود آن را به کشور ما واگذار می‌کردند که امروز دست‌یابی به این محصول افتخار بزرگی است.

رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: ما امروز به عنوان یک قطب در تولید این کیت در جهان مطرح شدیم و این اقدام کشور ما را در زمره ۵ کشور اول دنیا در تولید این کیت قرار داده است.

اسلامی با بیان اینکه فرآیند دست‌یابی و تولید این محصول یک سال طول کشیده است، عنوان کرد: محققان ما با همت مضاعف و سرمایه گذاری‌هایی که صورت گرفت توانستند به این محصول با ارزش دست پیدا کنند تا در بدو تولد نوزادانی که دچار بیماری‌های متابولیک هستند از طریق این کیت بسیار سریع و زودهنگام، تشخیص داده شوند.

برنامه‌های صادراتی برای کیت غربالگری نوزادان

وی با بیان اینکه میزان تولید کیت غربالگری نوزادان بسیار بیشتر از میزان مصرفی است که در کشور متصور شده است، افزود: آنچه امروز در این مرکز افتتاح شد، خط تولید انبوه کیت غربالگری نوزادان است که این کیت کمک می‌کند ۵۶ بیماری کودکان تازه متولد شده شناسایی شود و با مجوزی که از سازمان غذا و دارو گرفتیم این کیت اکنون قابل عرضه است و ما برای این کیت، برنامه‌های صادراتی در نظر داریم.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به دشمنی غربی‌ها در حق آب سنگین اراک یادآور شد: دشمنان ما فعالیت مجتمع آب سنگین اراک را برنمی تابند و از بابت آن بسیار ناراحت و عصبانی هستند و هدفشان از بین بردن این ظرفیت است زیرا آب سنگین یکی از بالاترین عیارها و ترازهای تکنولوژی پیشرفته را داراست که ارزش بسیار بالای اقتصادی دارد.