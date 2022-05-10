سیستان و بلوچستان سالانه به ساخت ۱۰۰۰ کلاس درس نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان، میثم لک‌زایی اظهار داشت: رشد فزاینده جمعیت دانش‌آموزی و اهمیت جذب بازماندگان از تحصیل سبب شده این استان برای رسیدن به حداقل‌ها سالانه نیازمند به ساخت بیش‌از یکهزار کلاس درس باشد.

وی افزود: در کنار رشد فزاینده جمعیت دانش‌آموزی و اهمیت جذب بازماندگان از تحصیل مهاجرت روستاییان به دلیل خشکسالی‌های پی در پی و شرایط اقلیمی و اقتصادی حاکم بر زندگی آنان و سکونت در حاشیه شهرها، تراکم جمعیت دانش‌آموزی در این مناطق رشد چشمگیری داشته و این موضوع سبب شده تا اولویت تأمین فضاهای آموزشی به حاشیه شهرها اختصاص یابد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان ادامه داد: با وجود ساخت سالانه بیش از هزار کلاس درس با مشارکت و همراهی خیران و تخصیص اعتبارات دولتی، اما هنوز هم نیازمند توجه بیش از پیش مسئولان و خیران هستیم و باید در این خصوص چاره‌جویی شود.

وی با بیان اینکه آورده خیران سال گذشته بیش از ۲۱۴ میلیارد تومان بوده، گفت: در کنار این اتفاق بی‌نظیر، تخصیص بیش از هزار میلیارد تومان اعتبارات دولتی نیز کمک شایانی به تکمیل و توسعه فضاهای مورد نیاز کرده است. همچنین پارسال در بین استان‌های کشور رتبه اول مشارکت خیران را در قالب جشنواره خیرین مدرسه‌ساز سیستان و بلوچستان به خود اختصاص داد.

لک‌زایی تصریح کرد: امسال نیز شروع خوبی در حوزه مشارکت خیران در ساخت مدرسه شروع کردیم طوری که در نخستین تفاهم نامه ساخت ۱۰ طرح در قالب ۱۰۶ کلاس درس با اعتباری بیش‌از ۱۲۵ میلیارد تومان به‌زودی در نقاط مختلف استان آغاز می‌شود.