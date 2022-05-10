به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات مدرسه با بیش از ۱۰۰۰ عنوان کتاب در حوزه‌های کودک، نوجوان و بزرگسال همزمان در سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و سومین نمایشگاه کتاب مجازی حضور دارد. از میان عناوین یاد شده ۱۵۰ عنوان کتاب چاپ نخست سال‌های ۱۴۰۱و ۱۴۰۰ هستند که در دو غرفه؛ سالن ناشران کودک و نوجوان و سالن ناشران عمومی عرضه می‌شوند.

از جمله تولیدات نخست که در نمایشگاه عرضه می‌شود می‌توان به مجموعه «کتاب‌های خندان» اشاره کرد. این مجموعه نقیضه‌ای است بر کتاب‌های ادبی کهن که توسط ۶ نویسنده نوشته شده است.

کتاب‌های «سیمرغ»، «ضحاک ماردوش» و «گلستانه» با موضوع آشنایی با ادبیات کهن. رمان‌های تألیف و ترجمه و همچنین کتاب‌های تصویری ویژه کودکان در کنار آثار تخصصی ویژه اولیا، دانشجویان و رشته‌های مرتبط با امر تعلیم و تربیت دیگر آثار این انتشارات است که در نمایشگاه عرضه می‌شود.

در کنار این آثار مجموعه کتاب‌های روشن؛ کتاب‌های بریل ویژه نابینایان و کم بینایان و کودکان کم توان ذهنی و کتاب‌های صوتی هم عرضه می‌شود.

انتشارات مدرسه همواره توجه خاصی به معلمان و فرهنگیان داشته و تسهیلاتی به آنان اختصاص داده است. در این دوره از نمایشگاه نیز برای این گروه تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. از جمله می‌توان به برنامه تخفیف ۴۰ درصدی با ارائه کارت شناسایی به غرفه مدرسه اشاره کرد.

همچنین تمامی کسانی که خرید بالاتر از ۵۰۰ هزارتومان داشته باشند می‌توانند در محل غرفه، با ارائه فاکتور وکد دریافتی در قرعه‌کشی که در نظر گرفته شده شرکت کنند و جوایزی را برنده شوند.

همچنین دیدار علاقه‌مندان به کتاب با نویسندگان و جشن امضا از جمله برنامه‌های فرهنگی انتشارات مدرسه در مدت زمان برگزاری نمایشگاه کتاب است که از جمله می‌توان به دیدار مخاطبان با مصطفی رحماندوست اشاره کرد.