به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح شهید سلیمانی به منظور ایجاد فضاهای ورزشی درون مدرسه‌ای در استان بوشهر در حال اجراست، وزارت آموزش و پرورش اعتباری برای اجرای این طرح اختصاص داده بود که با پیگیری‌های صورت گرفته این اعتبار افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: متأسفانه در سطح مدارس شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم امکانات و تجهیزات ورزشی مناسبی وجود ندارد و دانش آموزان از این شرایط ناراضی هستند.

جمیری گفت: در مذاکراتی که با معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش داشتیم، گزارشی از آخرین وضعیت مدارس حوزه انتخابیه ارائه شد و با دستور موافق ایشان پنج میلیارد ریال جهت تأمین تجهیزات ورزشی برای ۵۰ مدرسه در حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم اختصاص یافت.

وی خاطرنشان کرد: مقرر شد اعتبار لازم برای ساخت ۱۰ چمن مصنوعی، پنج سالن سرپوشیده و ۱۰ کلاس تربیت بدنی نیز از سوی وزارت آموزش و پرورش تأمین شود.