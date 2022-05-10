به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی صبح امروز با حضور در ساختمان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ضمن بازدید از بخشهای مختلف این مجموعه با بهرام نکاحی مدیرعامل شرکت واحد، دیدار و گفتوگو کرد.
بر اساس این گزارش، در ابتدای این دیدار، مدیرعامل شرکت واحد مسائل و مشکلات موجود و چالشهای پیشِ رویِ این شرکت را مطرح کرد که فرسودگی زیرساختهای موجود در ناوگان اتوبوسرانی از جمله مهمترین آنها بود.
تشکری هاشمی در جریان این بازدید با اشاره به لزوم اهتمام و توجه بیشتر به وضعیت هوشمندسازی ناوگان اتوبوسرانی، اظهار کرد: هرگونه تصمیمگیری در مدیریت حمل و نقل پایتخت، میبایست بر اساس دادهها و اطلاعات دقیق مبتنی بر هوشمندسازی در جهت ارتقا و بهبود خدماترسانی به شهروندان باشد.
وی به نصب و راهاندازی جی پی اس بر روی اتوبوسهای شرکت واحد در دورههای گذشته مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: هوشمندسازی ناوگان اتوبوسرانی و اشراف نسبت به اطلاعات دقیق در حوزه «آی تی» به بهبود عملکرد این مجموعه کمک خواهد کرد.
تشکری هاشمی در ادامه با تأکید بر لزوم توجه ویژه به بخش خصوصی در حمل و نقل شهر تهران، افزود: با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ناوگان اتوبوسرانی، میتوان خدماتدهی بیشتر و کیفیت بهتری را در ارائه خدمات شرکت واحد، شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر روزانه ۸۰۰ هزار جابهجایی از طریق ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران صورت میگیرد که با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد، تصریح کرد: نتیجه این کار، تشدید تراکم ترافیک، رشد مصرف سوخت، افزایش آلودگی هوا، ازدیاد تصادفات و نارضایتی شهروندان از خدماترسانی مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل عمومی است.
تشکری هاشمی با اشاره به اینکه ۸۰۰ هزار جابهجایی روزانه تهران باید به روزانه ۴ میلیون جابهجایی برسد، اظهار کرد: به موازات افزایش کمّی تعداد مسافران، میبایست شاهد ارتقای کیفی خدمات ناوگان اتوبوسرانی به شهروندان با استفاده از راه حلهای کارشناسی باشیم، ضمن اینکه افزایش آمار فعلی ثبت روزانه ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار کارت بلیت الکترونیکی در این مجموعه با بهبود خدمات آن نیز از اهمیت و ضرورت ویژهای برخوردار است.
وی با تأکید بر لزوم اختصاص ون به افراد دارای معلولیت در شهر تهران گفت: توجه ویژه به معلولان در حوزه حمل و نقل پایتخت از جمله موضوعاتی است که به صورت جدی در کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، پیگیر آن هستیم و لذا انتظار میرود تعداد ونهای فعال در ناوگان مخصوص جابهجایی معلولان به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: تا زمان آغاز سال جدید تحصیلی و بازگشایی تمام و کمال مدارس و دانشگاهها در مهر ماه، چند ماه فرصت باقی است که انتظار میرود مدیریت شهری با استفاده از این فرصت، نسبت به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی با ورود اتوبوسهای جدید و بازسازی اتوبوسهای فرسوده، اقدامات لازم را انجام دهد تا همزمان با شروع به کار مراکز آموزشی در ابتدای پاییز، شاهد ارائه خدمات بهتر و بیشتر به شهروندان باشیم.
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