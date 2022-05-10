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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۹:۰۱

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی:

دین‌داری و رضایت مردم دو مؤلفه قدرت نظام اسلامی است

دین‌داری و رضایت مردم دو مؤلفه قدرت نظام اسلامی است

بجنورد- نماینده ولی فقیه در خراسان مشالی گفت: قدرت نظام اسلامی وابسته به دین‌داری و رضایت مردم است و اگر این دو رکن در جامعه تقویت شود بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری ظهر سه شنبه در گردهمایی ارکان تحقق محله‌های اسلامی خراسان شمالی که در آستان سید عباس موسی بن جعفر برگزار شد، اظهار داشت: قدرت نظام وابسته به دین‌داری و رضایت مردم است و اگر این دو رکن در جامعه تقویت شود بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.

وی افزود: سپاه در راستای فرامین مقام معظم رهبری عمل می‌کند و اجرای طرح‌های امدادی و حمایتی نظیر دایر کردن قرارگاه محله‌های اسلامی نیز برای رفع مشکلات مردم صورت می‌گیرد.

امام جمعه بجنورد بیان داشت: ضرورت دارد همه مسئولان این نهاد را در راستای اجرای این‌گونه طرح‌ها کمک کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اضافه کرد: مردم متدین، انقلابی و ولایتمدار خراسان شمالی که در دوران انقلاب، دفاع مقدس و مبارزه با داعش، پیشگام و پیشتاز بوده و تعداد شهدایی که تقدیم کردند گواه و سند روشنی بر این حقیقت است، این بار نیز در تمامی عرصه‌ها همراه دولت و سایر نهادهای خدمات رسان خواهند بود.

در این مراسم سردار حیدر بابا احمدی، معاون بسیج مساجد و محلات سازمان بسیج مستضعفین نیز اظهار کرد: ۱۱ هزار قرارگاه محله‌های اسلامی در راستای بیانیه گام دوم انقلاب با هدف بررسی مشکلات همه‌جانبه محله‌های کمتر برخوردار دایر می‌شود.

معاون بسیج مساجد و محلات سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی نیز گفت: هم‌اکنون ۱۶۸ پایگاه محله اسلامی در هشت شهرستان این استان با هدف امدادرسانی و حل مشکلات مناطق کمتر برخوردار فعال است.

کد مطلب 5486852

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