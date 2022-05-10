به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین رضا نوری ظهر سه شنبه در گردهمایی ارکان تحقق محلههای اسلامی خراسان شمالی که در آستان سید عباس موسی بن جعفر برگزار شد، اظهار داشت: قدرت نظام وابسته به دینداری و رضایت مردم است و اگر این دو رکن در جامعه تقویت شود بسیاری از مشکلات برطرف میشود.
وی افزود: سپاه در راستای فرامین مقام معظم رهبری عمل میکند و اجرای طرحهای امدادی و حمایتی نظیر دایر کردن قرارگاه محلههای اسلامی نیز برای رفع مشکلات مردم صورت میگیرد.
امام جمعه بجنورد بیان داشت: ضرورت دارد همه مسئولان این نهاد را در راستای اجرای اینگونه طرحها کمک کنند.
حجتالاسلام والمسلمین اضافه کرد: مردم متدین، انقلابی و ولایتمدار خراسان شمالی که در دوران انقلاب، دفاع مقدس و مبارزه با داعش، پیشگام و پیشتاز بوده و تعداد شهدایی که تقدیم کردند گواه و سند روشنی بر این حقیقت است، این بار نیز در تمامی عرصهها همراه دولت و سایر نهادهای خدمات رسان خواهند بود.
در این مراسم سردار حیدر بابا احمدی، معاون بسیج مساجد و محلات سازمان بسیج مستضعفین نیز اظهار کرد: ۱۱ هزار قرارگاه محلههای اسلامی در راستای بیانیه گام دوم انقلاب با هدف بررسی مشکلات همهجانبه محلههای کمتر برخوردار دایر میشود.
معاون بسیج مساجد و محلات سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی نیز گفت: هماکنون ۱۶۸ پایگاه محله اسلامی در هشت شهرستان این استان با هدف امدادرسانی و حل مشکلات مناطق کمتر برخوردار فعال است.
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